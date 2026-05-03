España firma dos medallas y un puñado de billetes al Mundial de relevos - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de atletismo cumplió con creces su objetivo en la ciudad de Gaborone (Botsuana) que acogió los World Athletics Relays, con una plata, un bronce y cinco equipos clasificados para el Mundial de Pekín 2027.

España afrontaba el día decisivo con cuatro equipos ya clasificados para el Mundial y con los relevos mixtos en busca del billete para los Ultimate Championships de 2026, reservado para los seis mejores. El gran resultado del día lo firmó el 4x400 m femenino, con la plata lograda gracias a pulverizar el récord nacional (3:21.25) con Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás.

Además, Lucía Carrillo, Jaël Sakura Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez pusieron el relevo 4x100 español en el tercer cajón del podio, solo superada por Jamaica (42.00) y Canadá (42.17). En la lucha por las clasificaciones, el 4x400 m masculino logró el objetivo en la ronda de repesca. David García Zurita, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos firmaron la segunda plaza en la primera serie, suficiente para sellar el pase al Mundial.

Los relevos mixtos también cumplieron su objetivo de alcanzar los Ultimate Championships en sus respectivas finales. El 4x100 m mixto, con Guillem Crespí, Esther Navero, Andoni Calbano y Aitana Rodrigo, fue quinto para estar en Budapest. David García Zurita, Eva Santidrián, Julio Arenas y Carmen Avilés (4x400 m mixto) pelearon hasta el último metro logrando el último billete disponible.