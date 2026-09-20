España gana en Ginebra y se afianza en la segunda plaza de la general de SailGP

El equipo español gana el GP de Suiza de la Temporada 2026 de SailGP - JONATHAN NACKSTRAND | SAILGP

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español se proclamó ganador este domingo del Gran Premio de Suiza, undécima prueba de la Temporada 6 de SailGP disputado en Ginebra, y se afianzó en la segunda posición de la clasificación general del circuito de catamaranes 'F50'.

España firmó un sábado sólido para mantener sus opciones de entrar en la final con un tercer y un cuarto puesto. El domingo confirmó sus ambiciones ganando la primera carrera, pero un sexto puesto en la segunda obligaba a no fallar en la última y decisiva, donde un tercer lugar valió para clasificarse entre los cuatro mejores que se disputarían el triunfo en Ginebra.

Y ahí, el 'F50' que lidera Diego Botín sacó partido a su valentía después de ver cómo Australia se escapaba hacia el triunfo, pero atacó en el único lugar donde podía, en una puerta 3 en la que se coló entre los australianos y el viento para salir primero y hacerse con el tercer triunfo de la temporada tras los del Gran Premio de Canadá y el Gran Premio de Gran Bretaña y desquitándose de su decepción en casa en el Gran Premio de España de Valencia de principios de septiembre.

Con este triunfo, 'Los Gallos' se mantienen en la segunda posición de la clasificación general del campeonato con 68 puntos, a 17 de los 'Bonds Flying Roos' australianos, que siguen liderando con 85, mientras que el Artemis sueco es tercero con 59. La próxima cita del campeonato será en Dubai ya los días 21 y 22 de noviembre.