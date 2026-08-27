España hace pleno para optar ya a diez medallas en el Mundial de Sprint Olímpico

Carlos Arévalo, Mundial de Sprint Olímpico - RFEP

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presente en los Mundiales de Piragüismo de la modalidad de Sprint Olímpico y Paracanoe que se disputan en Poznan (Polonia) hizo pleno este jueves en la segunda jornada de clasificados para sus respectivas finales.

Según informó la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), España logró siete billetes a la lucha por las medallas, más los tres que lograron el miércoles. El primer billete fue en la prueba del C1 1000, que empezó con Pablo Crespo como tercero de su serie, con tiempo de 4:23,88, suficiente para avanzar.

Mientras, el laureado K4 500 masculino, bronce el año pasado en Milán, volvió a la final del Mundial con Adrián Del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade con un tercer puesto en la serie y el tercer mejor tiempo (1:24.79).

Por otro lado, las semifinales de la velocidad de kayak y canoa volvieron a deparar otros dos finalistas españoles. Pablo Graña, que con su segunda posición en la semifinal del C1 200 (42.70) tendrá que luchar en la final por las preseas saliendo de la calle 2, y Carlos Arévalo en el K1 200. El de Betanzos logró el triunfo en su semifinal con un tiempo de 37.31. Por último, la catalana Laia Pelachs consiguió la segunda posición de su semifinal de la prueba del K1 1000, marcando un gran tiempo de 4:21.63.

Además, en la jornada matinal hubo también buenos resultados con los palistas españoles. La asturiana Sara Ouzande, que abrió la jornada con la primera serie de la prueba del K1 200, se metió a semifinales. También sobre la distancia de 200 metros consiguió su pase a semifinales la pontevedresa Antía Jácome.

Mientras, Álex Graneri, en el K1 500, bronce el año pasado, hizo el segundo mejor tiempo para ir sobrado a semifinales, igual que Daniel Grijalba y Adrián Sieiro en el C2 500, y Begoña Lazkano y Estefanía Fernández y Quique Adán y Carlos García, en el K2 500.