España se impone a Alemania pero disputará el 'crossover' para acceder a cuartos del Europeo de béisbol

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de béisbol se ha impuesto a Alemania (4-2) en la tercera jornada del Europeo, que se disputa hasta el próximo sábado en Róterdam (Países Bajos), y finaliza la fase de grupos como tercera, lo que le obligará a disputar el 'crossover' antes de los cuartos de final.

Los hombres de Nelson Prada, vigentes campeones continentales, lograron cuatro carreras en la octava entrada para remontar al combinado alemán. El sábado, España debutó en el campeonato con una sólida victoria ante Suecia (15-0) por la vía del 'nocaut' en cinco entradas, y el domingo cayó ante Chequia (9-1).

La victoria de los españoles, combinado con el de República Checa ante Suecia (10-0), provocó un triple empate (2-1) en el primer puesto del Grupo A que condenó a España, por el criterio de desempate de la diferencia de carreras anotadas y recibidas, a la tercera plaza, que le impidió asegurar su billete directo a cuartos y que le hace disputar una ronda eliminatoria.