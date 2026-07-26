España lleva la épica a Portsmouth con su segundo SailGP seguido

El Spain SailGP gana en gana en Portsmouth - SALVA FONOLLÁ | SPAIN SAILGP TEAM

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Spain SailGP Team confirmó su estado de gracia este domingo al conquistar la cita del Rolex SailGP Championship de Portsmouth (Inglaterra), abonado a la épica y las remontadas para apuntarse la segunda victoria seguida tras la de Halifax (Canadá).

El equipo español se metió con suspense en la gran final del Gran Premio inglés tras pelear contra Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y salió campeón después de salir último en la carrera decisiva. Los Gallos suman así otros diez puntos, 54, defendiendo la segunda posición de la general y cada vez más cerca de Australia (66).

España empezó bien, o al menos salió beneficiada de los fallos y sanciones de Canadá y Nueva Zelanda, principales rivales en el grupo A. La Australia de Tom Slingsby tomó el testigo para liderar la manga y el Spain SailGP Team fue capaz de disputarle el primer puesto durante uno de los tramos a favor del viento.

España sumó 4 puntos y se aprovechó de los resultados de sus máximos rivales para liderar el grupo A para la última carrera. Australia se borró por saltarse la salida y tener que ceder el paso al resto de equipos, mientras que Nueva Zelanda y Canadá salieron por delante de los españoles. En busca de la remontada, los de Diego Botín se saltaron el límite de campo, pero llegaron a la final.

El pleno de presencias en finales del F50 Victoria no se quedó ahí y España se abonó a las remontadas tras una salida esquiva. Los Gallos fueron reduciendo distancias con Suecia, Canadá y Suiza, sobre todo gracias a una excelente maniobra en el segundo giro del campo de regatas. A partir de ahí, el equipo español fue devorando a sus oponentes para firmar el segundo triunfo seguido.