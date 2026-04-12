España logra cuatro medallas en el Mundial de marcha por equipos - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de marcha por equipos mantuvo a España como potencia internacional tras las tres medallas por equipos, dos platas y un bronce, y la de bronce individual de Aldara Meilán, en la cita celebrada este domingo en Brasilia.

El equipo femenino español en media maratón, con Antía Chamosa, Lidia Sánchez-Puebla, y las debutantes Aldara Meilán, Sofía Santacreu y Griselda Serret, peleó por el oro, pero se tuvo que conformar con la plata por detrás de Ucrania, la novena medalla española por equipos en categoría femenina, desde la primera lograda en Nueva York en 1987, también de plata.

Previamente, el equipo masculino también debutó en esta nueva distancia de media maratón. Tras el título mundial por equipos en 20 km marcha hace dos años, el conjunto español volvió a ser protagonista con Diego García (9º), Álvaro López (10º), Paul McGrath (20º) y Daniel Monfort (44º) para lograr la plata.

En el maratón marcha, distancia que hacía su debut en un gran campeonato internacional, José Manuel Pérez, Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa lograron el bronce por equipos por detrás de Japón e Italia.