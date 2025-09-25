España se mete en semifinales del Europeo de béisbol

La selección española de béisbol - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SÓFBOL

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de béisbol superó (7-0) a Gran Bretaña este jueves para meterse en semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Róterdam (Países Bajos).

España, que defiende el título ganado hace dos años en República Checa precisamente contra los británicos, evitó la revancha con una exhibición de Pablo Guillén desde el montículo.

Los de Nelson Prada, en busca de las medallas, se medirán a Países Bajos con el objetivo de una nueva final, después de que la anfitriona superara también este jueves a Croacia por 1-3.