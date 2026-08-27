España mira hacia las medallas en el Mundial de remo

Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo que se está disputando en el lago Bosbaan de Ámsterdam - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española de remo confía sacar botín de este viernes con el dos sin timonel de los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García y el doble scull de los gallegos Rodrigo Conde y Caetano Horta en el Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo, que se está disputando en el lago Bosbaan de Ámsterdam (Países Bajos).

Mirando hacia la recta final, España tendrá esa doble opción de sumar medallas y competirá también este viernes con la presencia del skiff de Aleix García en cuartos de final. Mientras, en la jornada de este jueves el skiff PR1 del alicantino Javier García (R.C. Náutico Torrevieja) fue cuarto clasificado en las series con un crono de 10:16.69 que le permitían acceder por tiempos a las semifinales de este viernes. El campeón de España, superado en su estreno por los representantes de Gran Bretaña, Ucrania y Francia, tendrá que subir prestaciones para intentar repetir presencia en la final A, como hiciera en la Copa del Mundo de Lucerna.

Posteriormente llegaba el turno del cuatro con timonel mixto PR3 paralímpico en la final B, en la que Rocío Fraguela, Elur Alberdi, Daniel Díaz, Marc Vila y la timonela Ainoa Masana ocupaban la tercera posición para firmar el noveno puesto absoluto en Ámsterdam.

También decía adiós el cuatro sin timonel de Jorge Flavio Knabe, Eric Pastor, Pau Sánchez y Dennis Carracedo, que por segundo año consecutivo ha logrado la decimosexta posición en el Campeonato del Mundo después de ser cuarto en la final C.

Para completar la participación española del día, el cuatro scull de Igor Teixidor, Jordi Jofre, Manel Balastegui y Gonzalo García no pudo pasar de la sexta posición en su serie de semifinales, en la que ya era quinto al paso por el primer 500, resultado que le traslada a la final B de este sábado.