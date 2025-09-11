España pasa con un comodísimo triunfo a las semifinales del Europeo femenino de hockey patines

La selección española femenina de hockey sobre patines, durante el Campeonato de Europa de 2025. - DAVID VALIENTE / RFEP

El 14-0 frente a Países Bajos dio el billete a la lucha por el podio

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre patines ha vencido este jueves por un comodísimo 14-0 a la de Países Bajos y con ello ha accedido a las semifinales del Campeonato de Europa, que se está disputando en la ciudad portuguesa de Paredes.

En el Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, el conjunto entrenado por Sergi Macià empezó intenso este partido de cuartos de final y al primer minuto María Sanjurjo abrió el marcador. Aina Florenza hizo dos minutos más tarde el 2-0 con un buen tiro, ella repitió pronto y Aimee Blackman anotó el cuarto tanto español con otro certero disparo; a 13 minutos del descanso, Gemma Soler metió su primera diana en este Europeo.

Casi de inmediato, la propia Soler culminó en gol una internada dentro del área. Tras una larga jugada colectiva, Elsa Salvanyà logró el 7-0 a los 18 minutos de duelo y antes del descanso hubo tiempo para tres goles más de Florenza, estableciendo un 10-0 sonrojante para la selección neerlandesa.

A los 47 segundos de la reanudación, Victòria Porta convirtió el 11-0. Soler rubricó su 'hat-trick' en el 31' y Mariona Colomer materializó el 13-0 cuando faltaban 18' para la conclusión. En el 41', un nuevo gol de Salvanyà abrochó el definitivo 14-0 en el marcador y el billete a 'semis'.