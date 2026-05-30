España peleará por la quinta y séptima plaza en el HSBC SVNS Series Valladolid

España - Gran Bretaña, HSBC SVNS Series Valladolid 2026 - ALEX HO

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de rugby a siete pelearán este domingo por la quinta y séptima plaza en el HSBC SVNS Series Valladolid 2026, después de una segunda jornada este sábado donde firmaron una victoria y una derrota.

Los 'Leones', que se enfrentarán ante Nueva Zelanda por el quinto puesto a las 14.40 horas, superaron (14-12) a Fiji en busca de los cruces en el Estadio José Zorrilla como primeros de grupo. Jaime Manteca fue el protagonista del pase a cuartos de final, donde Sudáfrica se llevó un igualado choque (12-14).

La selección española masculina vio escaparse el pase a 'semis' en los últimos instantes, después de irse con un 12-0 al descanso. A un minuto del final, Sudáfrica volteó el marcador silenciando el José Zorrilla. Mientras, las 'Leonas' jugarán por el séptimo puesto ante Fiji a las 13.04 horas, tras una de cal y otra de arena.

Las anfitrionas fulminaron (26-0) a Gran Bretaña con Olivia Fresneda, Denisee Gortázar, María Calvo y la pucelana Carmen Miranda pero, después, toparon con uno de los mejores equipos del mundo, en un 7-33 ante Nueva Zelanda, pese a llegar al descanso con el partido abierto (7-12).