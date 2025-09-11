España pierde ante Francia en el comienzo de la Super Round del Europeo femenino de sófbol

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de sófbol ha perdido por 1-0 ante el combinado de Francia en su primer partido de la Super Round del Campeonato de Europa, que se está disputando en Praga (República Checa), y por ello se jugará este viernes su futuro en el torneo contra Países Bajos y Reino Unido.

Tras haberse asegurado en la víspera un lugar en el top 6 de los equipos en búsqueda de medalla, España sucumbió este jueves debido a un solo 'home run' del conjunto francés en la primera entrada. Eso significó la segunda derrota española en este Europeo 2025, a tenor de un partido que estuvo marcado por la gran labor de ambas lanzadoras.

A pesar de que las pupilas de Rafa Llames se acercaron a la remontada durante la séptima entrada, finalmente cayeron y ahora dentro del Group Z van empatadas junto a Chequia y precisamente junto a Francia en la cuarta posición, con un balance de 1-2 (.333).