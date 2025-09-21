España pierde el segundo partido del Europeo de béisbol

La selección española de béisbol - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SÓFBOL

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de béisbol perdió (9-1) ante la de República Checa este domingo en el segundo partido del Campeonato de Europa que se está disputando en Róterdam (Países Bajos).

España no pudo dar continuidad al buen debut del sábado, un 15-0 sobre Suecia, y encajó su primera derrota dentro del Grupo A del torneo. El 'pitcheo' checo dominó el encuentro pero la selección española mantiene sus opciones de ir directa a cuartos de final.

Los pupilos de Nelson Prada se medirán este lunes a Alemania (14.00) en busca de ese billete directo a cuartos para reconducir la defensa del título continental, que ganó España hace dos años precisamente en territorio checo.