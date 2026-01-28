España presenta un equipo "que aspira a todo" en los Juegos de Milán-Cortina en el estreno olímpico del skimo

España presenta en Barcelona a un equipo "que aspira a todo" en los Juegos de Milán-Cortina en el estreno olímpico del skimo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha presentado este miércoles en Barcelona al equipo español de esquí de montaña que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde el skimo debutará por primera vez como deporte olímpico, con la ambición declarada de "aspirar a todo" en una cita histórica para la disciplina.

El combinado español estará formado por Oriol Cardona, Maria Costa, Ot Ferrer y Ana Alonso, que no pudo asistir al acto pero se encuentra ya recuperada y lista para competir tras ser atropellada en septiembre de 2025, en un equipo que llegará a los Juegos tras disputar este fin de semana la Copa del Mundo ISMF de Boí Taüll, última prueba internacional antes de la cita olímpica.

"Tenemos un equipo de lujo, con espíritu ganador, y aspiramos a todo. Esta es la actitud", afirmó el presidente de la FEDME, Bernat Clarella, que subrayó el carácter excepcional del momento para la federación. "Ya éramos federación olímpica en escalada y ahora también en esquí de montaña. Somos la única federación presente en Juegos de verano y de invierno y eso nos enorgullece", señaló.

Clarella insistió en el peso específico que ha ganado España en el esquí de montaña a nivel internacional tras años de trabajo estructural. "Somos una selección de referencia, nos hemos ganado un sitio", afirmó, subrayando el respaldo institucional recibido en este proceso. "Este camino se ha hecho con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español, con recursos que nos han permitido viajar, tecnificar y seguir creciendo", explicó.

En ese sentido, el presidente de la FEDME defendió la ambición del equipo español en Milán-Cortina. "Para conseguir objetivos hay que soñarlos, y para soñarlos hay que estar preparados. Nosotros lo estamos", aseguró, antes de remarcar que España llega al estreno olímpico del skimo "con un equipo competitivo, con mentalidad ganadora y con la aspiración legítima de estar arriba".

Una de las grandes referencias del equipo es Oriol Cardona, de 31 años y natural de Banyoles (Girona), doble campeón del mundo en Boí Taüll 2023 y Morgins 2025, que ha iniciado la temporada imponiéndose con absoluta superioridad en la final sprint de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia). El esquiador catalán llega a Milán-Cortina como una de las grandes opciones españolas de medalla.

"Opciones de medalla tenemos los cuatro, tenemos un equipo muy potente", aseguró Cardona, que reconoció que su principal reto será la gestión mental en una cita inédita. "Lo gestiono como puedo, sin pensarlo mucho. Nunca he ido a unos Juegos y no sé cómo será ni qué repercusión tendrá; quizá ese desconocimiento sea la mayor clave para correr sin presión y conseguir el resultado", explicó.

El catalán confirmó además que las sensaciones son positivas en este inicio de temporada. "Empecé bien en Courchevel, el estado de forma está, las ganas están, y ahora quiero que llegue el día 19 de febrero", añadió.

Otra de las piezas clave del equipo es Ana Alonso, también de 31 años y natural de Granada, que llegará a Milán-Cortina como vigente subcampeona del mundo tras lograr la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Esquí de Montaña de 2025 y después de firmar dos medallas en el Campeonato Europeo de 2024. La andaluza competirá en los Juegos Olímpicos en las pruebas de velocidad y relevo mixto.

Alonso, ausente en la presentación tras superar un grave accidente el pasado mes de septiembre, envió un mensaje de optimismo en la previa de Boí Taüll. "Estoy muy contenta de cómo ha ido la recuperación. Tener la rodilla estable y fuerte era el objetivo y lo hemos conseguido. Vamos con seguridad y esperamos que este fin de semana nos dé confianza para los Juegos", afirmó en un mensaje grabado.

Completan el equipo olímpico Maria Costa y Ot Ferrer, ambos con experiencia internacional, mientras que desde el ámbito institucional el director de Deportes del Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, confirmó que la delegación española contará con 20 deportistas en Milán-Cortina, cuatro de ellos de esquí de montaña, y garantizó el apoyo del COE.

Maria Costa, que debutará en unos Juegos Olímpicos absolutos, aseguró que afronta la cita con ilusión y ambición. "Tengo muchas ganas de debutar en unos Juegos. Esperamos disfrutar y dar el máximo, estamos aquí para eso. Voy a Milán sin límites", afirmó la deportista catalana.

Por su parte, Ot Ferrer destacó el trabajo de base realizado durante años dentro de la federación y su papel, a priori, más discreto en el foco mediático. "Quizá en comparación con Oriol y Ana no estamos tan en el foco, pero llevamos muchos años de trayectoria. Desde los 16 o 17 estamos en el equipo de la federación y estar aquí es el premio a ese camino", explicó. "Intentaremos aprovechar esta oportunidad única y dar el máximo", añadió.

La presentación también sirvió para poner el foco en la Copa del Mundo ISMF de Boí Taüll, que se disputará del 31 de enero al 1 de febrero y reunirá a buena parte de los mejores especialistas internacionales en la última gran prueba antes de los Juegos Olímpicos. La estación leridana acogerá así una cita clave tanto para afinar el estado de forma como para medir fuerzas en un escenario que ya fue talismán para el skimo español en el pasado.

Por su parte, el secretario general de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Abel García, subrayó que "no se presenta solo un equipo, sino un proyecto compartido", y destacó la importancia de la Copa del Mundo de Boí Taüll como última gran cita competitiva antes de unos Juegos Olímpicos que marcarán un antes y un después para el esquí de montaña español y catalán.