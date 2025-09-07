España se queda sin podio en el Europeo masculino de hockey patines

Partido entre España e Italia durante el Campeonato de Europa masculino de hockey sobre patines. - DAVID VALIENTE / RFEP

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre patines acabó este sábado en el cuarto puesto del Campeonato de Europa, disputado en la ciudad portuguesa de Paredes, debido a su derrota por 1-3 ante el combinado de Italia en la final de consolación.

Sobre la cancha del Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, este duelo por el bronce empezó con planteamiento intenso por parte de ambos equipos. Después de unos primeros compases con España incisiva sobre la portería rival, Checco Compagno batió en un contragolpe a Càndid Ballart en el 17' y abrió el marcador en una de los primeros ataques italianos.

La selección española reaccionó pronto y empató Sergi Aragonès en el minuto 19. Tras el descanso, España dominó por momentos y creó varias ocasiones de peligro, pero no concretó y Davide Gavioli marcó el segundo gol de Italia. Aunque los pupilos de Pere Varias lo intentaron poniendo portero-jugador, encajaron el 1-3 de Andrea Malagoli a 1:32 de terminar.