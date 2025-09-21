España salva la papeleta y llegará a Cádiz con todo por decidir de cara a la Gran Final de Rolex SailGP - RICARDO PINTO FOR SAILGP

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP se impuso este domingo en la última carrera del Gran Premio de Suiza para remontar hasta la quinta posición y llegar cuarto y con todo por decidir a Cádiz, de cara a la Gran Final de la Rolex SailGP.

España salvó la papeleta en Ginebra después de todo un fin de semana de malas noticias. El equipo pilotado por Diego Botín se resarció con una victoria de flota de las que pueden marcar el devenir del Rolex SailGP Championship.

Los Gallos se resistieron a entregar su corona de campeones antes de tiempo y mantienen sus opciones para Abu Dabi. A España no le funcionó la estrategia en la primera salida y tuvo que luchar contra el desvente durante toda la manga terminado octava.

La organización decidió esperar en busca de un cambio en las condiciones atmosféricas, aún con riesgo de que nunca llegase y las dos carreras restantes tuvieran que cancelarse. El campo de regatas se acortó y hubo quinta y última carrera de flota antes de la final.

Los Gallos cambiaron de estrategia y buscaron el punto más cercano a la primera boya desde la salida. Tras un tramo muy igualado en el que todos los F50 marcharon en línea, el F50 Victoria fue capaz de imponerse a los demás y abrir hueco, para terminar sumando 10 puntos y remontar hasta la quinta posición del evento.

Además, tanto Nueva Zelanda como Gran Bretaña -rivales directas de los españoles- quedaron muy atrás y terminaron fuera de los tres primeros puestos. La final fue para la Alemania de Erik Heil, que dio la sorpresa y se alzó con su primer Gran Premio en la historia de Rolex SailGP, imponiéndose a Australia y a Suiza.

"Hoy hemos visto que una carrera lo puede cambiar todo. Las cosas antes de la última manga pintaban muy mal y este último resultado nos hace afrontar los dos Grandes Premios que quedan de otra manera. Soñamos con la final, es nuestro objetivo, pero tenemos mucho en lo que trabajar y necesitamos estar finos", dijo Florian Trittel, wing trimmer del equipo español.

Tras el quinto puesto en el lago Lemán, España llegará a Cádiz en cuarta posición de la general, con 70 puntos. Tres más tiene Nueva Zelanda (73), mientras que Gran Bretaña tiene 75 y Australia 76. España peleará por todo en casa, del 4 y 5 de octubre.