España sufre una avería en el GP de Nueva York y se sale del podio de la general de SailGP

El equipo español de SailGP pelea con el británico en el GP Nueva York 2026 - RICARDO PINTO/SAILGP

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP no pudo brillar este fin de semana en el Gran Premio de Nueva York, sexta cita del calendario de la Temporada 6 del prestigioso circuito de catamaranes voladores, por culpa de una avería en su F50 que le dejó sin participar en la jornada del domingo y que le saca del podio de la general provisional.

La reacción de 'Los Gallos', que venían de sumar muy buenos resultados en Brasil y Bermuda, se vio cortada en un fin de semana algo caótico y donde su gran sábado, donde batieron incluso el récord de velocidad con ala de 24 m, alcanzando los 101,22 km/h, y ganaron dos de tres mangas, tampoco sirvió ya que después que el viento obligase a la organización a limitar la competición a solo cuatro equipos, finalmente las carreras quedarían sin puntuación, al no haberse disputado con la flota al completo, con el fin de mantener la integridad y la equidad de la competición.

Y el domingo fue adverso para el 'F50' de España. Un problema técnico en un hidráulico impedía operar la orza de estribor y el equipo que lidera Diego Botín no pudo competir en ninguna de las carreras del día que dejaron además choques en las embarcaciones de Brasil, Italia y Estados Unidos, sin regatistas heridos, pero con daños en los tres 'F50' que abren interrogantes de cara al Gran Premio de Canadá del 20 y 21 de junio.

La final la disputaron Australia, Gran Bretaña y Canadá, con los australianos quedándose la victoria para dejar claro su liderazgo en una general que dominan con 55 puntos, por delante de británicos (44) y estadounidenses (38), con España ahora cuarta con 34 puntos. "Obviamente estamos muy frustrados, pero son cosas que están fuera de nuestro control. Estamos tranquilos con cómo estamos trabajando y seguimos para adelante", lamentó Diego Botín.