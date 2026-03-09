España suma 17 medallas en el Mundial Indoor para Atletas con Discapacidad Intelectual de Ourense

El relevo formado por David Pineda, Deliber y Dionibel Rodríguez y Martín Fernández durante el Mundial en Pista Cubierta para Atletas con Discapacidad Intelectual celebrado en Ourense - PAU BUERA

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española, liderada por David Pineda y Deliber Rodríguez, brilló a gran nivel en el Campeonato del Mundo Virtus de Pista Cubierta para Atletas con Discapacidad Intelectual disputado en Ourense entre el 4 y el 9 de marzo al lograr 17 medallas y tres récords del mundo, según informó este lunes la FEDDI.

Durante seis días, Ourense se convirtió en el epicentro mundial del ahora denominado 'short track' para personas con discapacidad intelectual, reuniendo a 113 atletas de España, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Chequia, Suecia, Turquía, Ucrania y un equipo neutral autorizado por Virtus, organizadora de la cita junto a la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

Los velocistas Deliber Rodríguez y David Pineda fueron de los más destacados de los anfitriones, con el primero logrando el oro con récord del mundo en los 400 m (II1) y con el segundo ganando el título también con mejor marca mundial en los 200 m, una prueba en la que Rodríguez fue bronce, y la plata en los 60 m.

Además, ambos formaron parte del relevo 4x400 (II1) junto Martín Fernández y Dionibel Rodríguez que conquistó el oro y récord del mundo, y del relevo 4x200 (II1) que se proclamó subcampeón del mundo junto a Martín Fernández y Rubén Pascual.

También ganaron oros en este campeonato Manuel Guerrero, en los 200 m (II2), José Nicolás Castaño en 1.500 metros (II2), Blanca Betanzos en 400 metros (II2), mientras que sumaron platas Dionibel Rodríguez (1.500 y 800), Mikel García (1.500 y 800 II2) y Manuel Guerrero (400 m II2), y bronces Blanca Betanzos (60 y 200 II2); y Nicolás Castillejo (triple salto II1).