España suma cuatro medallas individuales en los Europeos Paralímpicos de Tenis de Mesa

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis de mesa sumó cuatro medallas, dos platas y dos bronces, en las competiciones individuales del Campeonato de Europa Paralímpico de Tenis de Mesa que se está celebrando en la localidad sueca de Helsinborg.

Los mejores premios fueron para Ander Cepas y Eder Rodríguez en las clases S9 y Clase S3 respectivamente, donde ambos se proclamaron subcampeones continentales. El guipuzcoano, bronce paralímpico el pasado año en París, se deshizo del alemán Jan Reinig por 3-0 (11-6, 11-6, 11-2) y del al ucraniano Lev Kats (11-5, 11-4, 8-11, 11-9).

Pero en la pelea por el oro no pudo con el gran dominador de su clase, el belga Laurens Devos, que le batió por 3-1 tras una disputada final (11-8, 8-11, 11-13, 7-11). En cambio, Juan Bautista Pérez no pudo avanzar más allá de los cuartos al caer ante el ucraniano Ivan Mai por 1-3 (11-9, 8-11, 3-11, 6-11).

Por su parte, el madrileño Eder Rodríguez se clasificó para la final tras superar dos emocionantes duelos, en cuartos ante el francés Florian Merrien (11-9, 11-9, 7-11, 6-11, 12-10), y, en semifinales, frente al alemán Thomas Bruechle, también por 3-2 y con gran remontada (4-11, 11-13, 11-7, 11-8, 12-10). El germano Thomas Schmidberger no le dio opciones para la medalla de oro y le batió por 0-3 (7-11, 3-11, 5-11).

También hubo dos bronces, uno de ellos de mucho valor por llegar en la Clase 8 femenina a cargo de Olaia Martínez, que consiguió la primera medalla de una española en un Europeo desde 1995 cuando María Cinta Campiña logró el bronce. Martínez, integrante del Equipo Promesas Paralímpicas Verallia, ganó en cuartos a la danesa Freja Juhl Larsen por 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) y cayó en semifinales ante la británica Grace Williams por idéntico resultado (12-10, 11-7, 11-9).

También del equipo del que salen los nuevos talentos para el futuro llegó el otro bronce gracias a Gonzalo Rodríguez, que fue medalla de bronce en la Clase 7 tras ganar en cuartos por 3-2 al noruego Krizander Magnussen (11-8, 5-11, 8-11, 11-7, 11-7) y caer en semifinales ante el sueco Jonas Hansson por 1-3 (12-14, 2-11, 11-5, 9-11).

Además, Martina Sande, en las clases combinadas 4-5, perdió en cuartos ante la francesa Alexandra Saint-Pierre (9-11, 5-11, 9-11), Daniel Rodríguez, en la Clase 2, fue eliminado en la misma ronda ante el eslovaco Jan Riapos (10-12, 11-6, 3-11, 6-11), Marlon López y José Manuel Ruiz, ambos en la Clase 10, también quedaron fuera en cuartos al perder ante el montenegrino Luka Bakic (8-11, 3-11, 3-11) y el polaco Patryk Chojnowski (6-11, 6-11, 4-11), y Eduardo Cuesta, de la Clase 11, tampoco pudo superar el duelo de cuartos ante el ucraniano Valerii Vlasenko (9-11, 11-3, 11-5, 12-14, 9-11).

La competición continental en Helsinborg continúa ahora con las pruebas de dobles, donde España mantiene representantes en distintas clases, con la posibilidad de ampliar el medallero logrado en la fase individual.