España suma diez medallas en la primera jornada del Europeo paralímpico de Turquía

La nadadora paralímpica española Anastasiya Dmytriv en la primera jornada del Campeonato de Europa de Natación Paralímpica de Kocaeli (Turquía) - AYSEGUL SELENGA TASKENT / TURK PARALIMPI

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española de natación paralímpica conquistó diez medallas --cinco de plata y cinco de bronce-- en la primera jornada del Campeonato de Europa que se disputa en Kocaeli (Turquía), con Anastasiya Dmytriv como una de las grandes protagonistas al subir dos veces al podio, mientras que Nahia Zudaire, María Delgado, Enrique Alhambra y Vicente Gil lograron las otras cuatro platas.

Dmytriv se colgó primero la plata en los 100 metros braza SB9 con un tiempo de 1:18.10, a dos centésimas de la rusa Elizaveta Sidorenko, oro con 1:17.90, y posteriormente logró el bronce en los 50 metros libre S9 con 29.76, a una centésima de la también rusa Elena Kliachkina, segunda. El oro fue para la neerlandesa Florianne Bultje (28.54), mientras que Lydia Jiménez terminó cuarta (29.88).

También logró la plata Nahia Zudaire en los 400 metros libre S8, con una marca de 5:04.87, a 40 centésimas de la italiana Xenia Palazzo, campeona continental, mientras que Ian Florencio consiguió el bronce en los 100 metros braza SB9 con 1:07.16, por detrás del francés Hector Denayer (1:05.73) y el ruso Artem Isaev (1:06.04).

Hugo Mera sumó otro bronce en los 50 metros libre S10, con un registro de 24.93, en una prueba dominada por el ucraniano Ihor Nimchenko (23.61), seguido del italiano Stefano Raimondi (24.61). Teresa Perales completó la nómina de bronces en las pruebas individuales con su tercera posición en los 50 metros braza SB2, con 1:25.07, en una prueba ganada por la alemana Tanja Scholz (56.44) por delante de la rusa Diana Koltsova (1:11.61).

En los 100 metros mariposa S13, María Delgado logró la plata con 1:05.42 y Marian Polo se hizo con el bronce con 1:06.80, en ambos casos por detrás de la italiana Carlotta Gilli (1:03.88), mientras que Ariadna Edo fue sexta (1:07.77). En categoría masculina, Enrique Alhambra obtuvo la plata con 57.10, el mismo registro que el ruso Egor Shchitkovskii, en una prueba en la que se impuso el ucraniano Oleksii Virchenko (56.14).

Vicente Gil completó las medallas de plata españolas con su segundo puesto en los 50 metros braza SB3, con 53.85, por detrás del austriaco Andreas Ernhofer (51.37) y por delante del francés Dimitri Granjux (56.76).

España también rozó el podio en varias pruebas. Leyre Orti y Berta García fueron cuartas en los 200 metros estilos SM7 (3:20.20) y los 100 metros braza SB4 (1:57.88), respectivamente, mientras que Marta Fernández e Iñigo Llopis también terminaron cuartos en los 50 metros braza SB3 (1:02.47) y los 400 metros libre S8 (4:37.77). Marco Ozaeta fue quinto en esta última prueba (4:52.04).

Además, Mahamadou Dambelleh fue quinto en los 50 metros libre S11 (26.80), José Cantero octavo (27.68), Anna Saiz y David Sánchez fueron sextos en los 100 metros espalda S6 (1:42.81 y 1:21.23), respectivamente, y Luis Huerta terminó séptimo en los 50 metros libre S5 (36.60) y sexto en los 100 metros braza SB4.

Delia Fontcuberta fue séptima en los 50 metros braza SB3 (1:15.80), mientras que Pedro Fernández y Alex Villarejo fueron séptimo y octavo en los 100 metros espalda S12 (1:05.82 y 1:06.80). Julia Castelló acabó séptima en los 100 metros braza SB4 (2:05.08) y Berta Colomer, octava en los 50 metros libre S10 (30.29).