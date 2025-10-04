España tendrá que remontar en el SailGP de Cádiz después de un primer día de altibajos - RICARDO PINTO / SAILGP

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

España se vio abocada a una importante remontada en el DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz, después de ser séptima este sábado en la primera jornada, con lo que tendrán que escalar posiciones para luchar por la cita en casa y de cara a estar en la Gran Final de la temporada 2025 del Rolex SailGP Championship.

Los 'Gallos' se estrenaron en Cádiz con un duodécimo puesto, todo un varapalo para los aficionados españoles que abarrotaron las gradas y el Paseo de Santa Bárbara. El equipo español se repuso enseguida para lograr un fantástico tercer puesto en la segunda manga, después de una buena salida.

El F50 pilotado por Diego Botín, vigente campeón, no estuvo acertado en el comienzo de la tercera carrera y acabaron en novena posición. España fue cuarta en la última carrera de este sábado, concluyendo el día con 17 puntos, cinco menos que Nueva Zelanda, que cierra el podio provisional del Gran Premio con 22.

En cualquier caso, los Gallos no fueron los únicos que padecieron estos vaivenes. Y es que salvo Dinamarca (32 puntos) y Gran Bretaña (31 puntos), que se mostraron intratables a lo largo de la jornada, el resto de los países se las vieron y desearon para domar el viento, las olas y lidiar con el muro de la bahía.

"Tenemos que ver qué ha fallado hoy en la estrategia e intentar mejorar mañana. Estamos a cinco puntos de la final y todavía queda mucho en juego. Hemos llegado a estar peor al término del primer día en otros eventos, logrando remontar después", dijo Botín.