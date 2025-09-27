España termina cuarta en el Europeo de béisbol

La selección española de béisbol - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SÓFBOL

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de béisbol perdió (9-2) ante República Checa este sábado y se tuvo que conformar con el cuarto puesto en el Campeonato de Europa de Róterdam (Países Bajos).

España, que perdió en semifinales contra la anfitriona 'Oranje', no pudo colgarse una medalla, después de ser campeona hace dos años. Los de Nelson Prada, aún con la opción de subirse al podio, cayeron de nuevo con los checos.

España plantó cara pero sufrió una nueva derrota ante una República Checa que ya había ganado (9-1) a los españoles el pasado domingo en el segundo partido del torneo y que impidieron que la selección de Prada repitiera medalla.