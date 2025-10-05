España termina quinta el SailGP Cádiz y llegará a la Gran Final a cuatro puntos del tercer puesto

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Sail GP terminó quinto este domingo en la prueba celebrada en Cádiz, un DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz donde se impuso Gran Bretaña, pero mantiene sus opciones de revalidar el Rolex SailGP Championship.

Los Gallos hicieron soñar a la Marea Roja con la remontada, pero dos séptimos puestos en las dos últimas carreras de flota acabaron con sus opciones tras empezar el domingo con la séptima posición de la primera jornada. Los vigente campeones, que querían optar a ganar la cita en casa, irán a Abu Dhabi, el 29 y 30 de noviembre, a cuatro puntos del tercer puesto.

El F50 pilotado por Diego Botín saltó al agua con la necesidad de iniciar la remontada desde la primera carrera y cumplió con una victoria en esa manga tras una buena salida y dos adelantamientos posteriores. Los Gallos sumaron diez puntos de oro y recortaron distancia con sus principales rivales del Rolex SailGP Championship.

El sueño no se completó con esos dos séptimos puestos y España se mantiene cuarta en la general, con cuatro puntos menos que la Australia de Tom Slingsby, que finalizó séptima el evento gaditano. Los aussies serán los grandes rivales en la lucha por conseguir la tercera posición del campeonato, toda vez que Gran Bretaña y Nueva Zelanda han asegurado prácticamente su puesto en la carrera que decide el ganador de la temporada 2025.

"Nos vamos con un sabor agridulce. Hemos empezado muy bien el día, con una victoria que nos ha encantado poder regalar a la afición. Nos gustaría estar con más opciones en la general, pero no queda otra que seguir apretando", dijo Botín.