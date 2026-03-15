El español Hecher Sosa debuta en la UFC con una victoria ante el brasileño Luan Lacerda

Hecher Sosa - Europa Press/Contacto/Louis Grasse

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Hecher Sosa se ha impuesto por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28) al brasileño Luan Lacerda en su debut en el peso gallo en la Ultimate Fighting Championship (UFC), el campeonato estadounidense de artes marciales mixtas (MMA), en un combate celebrado en Las Vegas (Estados Unidos) dentro de la velada UFC Vegas 144.

El 'Guanche Warrior', de 30 años y que se ganó su contrato en el Dana White's Contender Series, selló su duodécimo triunfo consecutivo (15-1) después de los tres asaltos reglamentarios en el octógono de la ciudad norteamericana, en los que fue de menos a más ante el sudamericano (13-4), que disputaba su cuarto combate en la compañía.

De hecho, Lacerda se impuso en un primer asalto en el que apostó por el derribo y el cuerpo a cuerpo y endosó un rodillazo al lanzaroteño, que aún así consiguió conectar buenos golpes.

En el segundo 'round', el canario empezó a coger ritmo y a resistir los intentos de agarres de 'clinch' de Lacerda. Así, conectó sus codazos y se impuso incluso desde posición inferior en el suelo, mostrando además todo su repertorio. Ya en el asalto final, soltó toda su potencia y precisión de sus golpes, que le valieron para llevarse el favor de los jueces.