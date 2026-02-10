La española Alejandra Moore, nombrada Vicepresidenta Primera de la Comisión Internacional de Vuelo Acrobático

La española Alejandra Moore, elegida Vicepresidenta Primera de la Comisión Internacional de Vuelo Acrobático de la Federación Aeronáutica Internacional - REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Aeronáutica Internacional (FAI) ha confirmado el nombramiento de la española Alejandra Moore Mayorga como Vicepresidenta Primera de la Comisión Internacional de Vuelo Acrobático (CIVA) para un mandato de dos años, según informó este martes la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE).

"Con esta designación, Alex se convierte en la primera mujer española en ocupar una Vicepresidencia de la CIVA desde la creación de este órgano, responsable del desarrollo, la regulación y la promoción del vuelo acrobático a nivel mundial", indicó el organismo en un comunicado.

Por este motivo, considera que este nombramiento "representa un hito histórico tanto para el deporte aéreo español como para la presencia femenina en los órganos de gobierno de la aviación deportiva internacional, reforzando el papel de España dentro de la estructura de decisión de la FAI y subrayando el avance hacia una gobernanza más diversa e inclusiva".

La RFAE recuerda que Moore cuenta "con una sólida trayectoria en la gestión deportiva aérea" y que en la actualidad es presidenta de la Comisión Nacional de Vuelo Acrobático y representante de Mujer y Deporte en la federación. Asimismo, ejerce como Delegada de España ante la CIVA, "participando activamente en la evolución normativa y estratégica del vuelo acrobático a nivel internacional".

"La elección de Moore como Vicepresidenta Primera de la CIVA para 2026-2028 refuerza la presencia española en los foros internacionales de decisión, consolida la proyección exterior del vuelo acrobático nacional y supone un referente para futuras generaciones de mujeres vinculadas a la aviación ligera y al deporte aéreo de alto nivel. Con este nombramiento, España afianza su liderazgo en el ámbito del vuelo acrobático internacional y avanza hacia una representación más equilibrada en las estructuras de gobierno del deporte aéreo mundial", celebró.

Por su parte, Alejandro Moore remarcó que "España vive una época de crecimiento, tanto en la competición como en la gestión del deporte aéreo, con más medallas, récords y presencia en los órganos de dirección, fruto de la inversión y dedicación personal de muchos".

"Disfrutamos de una gran ventaja, dado que la aviación deportiva es, por naturaleza, un espacio de igualdad, donde el mérito, la formación y la excelencia técnica son los verdaderos motores del progreso. Desde la Vicepresidencia de la CIVA, el reto es seguir impulsando un desarrollo seguro, diverso y competitivo del vuelo acrobático, garantizando un futuro de oportunidades para deportistas con talento", subrayó.

La directiva incidió en que "los deportes aéreos son espectaculares, exigentes y profundamente inspiradores". "Mi objetivo es seguir acercándolos a nuevas generaciones, facilitando el acceso, la visibilidad y el conocimiento de unas disciplinas que tienen un enorme potencial de crecimiento en todo el mundo y especialmente en España", sentenció.