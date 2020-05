La española Marisol Casado, confirmada para cinco comisiones del COI

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Unión Internacional de Triatlón (ITU), la española Marisol Casado, ha sido nombrada por el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) para cinco comisiones del organismo: la de Mujeres en el Deporte, la de Solidaridad Olímpica, la de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del Deporte, la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Comisión de Coordinación de los Juegos de Los Angeles 2028.

Casado, miembro del COI desde 2010, también preside el Grupo de Trabajo del Proyecto de Revisión de Igualdad de Género. La dirigente madrileña es una de las dos únicas presidentas de Federaciones Internacionales junto a la escocesa Kate Caithness, de curling. Además, es miembro del Consejo ASOIF y Tesorera de la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF).

El COI acaba de anunciar la composición de sus comisiones para 2020, que muestra una progresión anual hacia la igualdad de género, con un 47,7 por ciento de los puestos en las 30 comisiones ocupados ahora por mujeres, superando el 45,4 por ciento en 2019.

"El avance de las mujeres en roles de liderazgo en el deporte es realmente un esfuerzo de equipo, y quiero agradecer a todos los que han contribuido a esto por su continuo apoyo, compromiso e inspiración. Siempre se puede hacer más, y podemos avanzar solo si trabajamos juntos en esto", señaló el presidente del COI, Thomas Bach.

"Al aumentar la participación femenina en las comisiones del COI y la cantidad de presidentas en las comisiones, el COI escucha cada vez más la voz de las mujeres y se asegura de que las mujeres y las niñas puedan ser empoderadas utilizando la poderosa plataforma que el deporte proporciona para promover la igualdad de género", añadió.

Por su parte, Casado destacó el "honor" y la "gran responsabilidad" que supone haber sido nombrada para las cinco comisiones. "No solo por lo que eso representa en términos de avanzar hacia el equilibrio de género, sino también por la importancia que tiene tener la visión de la Federación Internacional en estos organismos. Me comprometo a servir con dedicación, transparencia y lealtad para ayudar a desarrollar no solo nuestro deporte, el triatlón, sino también todo el deporte", indicó.

Mientras, la miembro honoraria de la ITU y exvicepresidenta del organismo, Sarah Springman, también fue nombrada para formar parte de la Comisión de Sostenibilidad y Legado, presidida por el Príncipe Alberto II de Mónaco.