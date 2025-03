La española Núria Castán termina tercera en el Freeride World Tour 2025

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán ha terminado en tercera posición el campeonato del Freeride World Tour 2025 gracias a un último podio, con la tercera plaza en la cita final de Verbier (Suiza), que la consagra entre las mejores de la especialidad y pone fin a una campaña que inició con caída pero que termina con mejores sensaciones.

La deportista catalana de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) llevó a cabo una línea muy sólida con un doble salto final y buen ritmo hasta meta, para sumar 25.595 puntos y quedar tercera en la prueba del Yeti Extreme Verbier by Honda, por detrás de la australiana Michaela Davis-Meehan y de la francesa Noémie Equy, que se coronó además como campeona del Freeride World Tour de este año.

Con 74,00 puntos en su bajada, siendo la primera de las 'riders' en lanzarse, estuvo en primera posición provisional hasta que Davis-Meehan y Noémie Equy la pasaron. Pero el podio en la cita y en el campeonato lo selló cuando la francesa Anna Martinez, su gran rival en la lucha por el podio en la clasificación general, sumó 2 puntos menos que la catalana.

Castán, subcampeona en 2024, finaliza tercera en esta edición que empezó con caída para ella en la cita de 'casa', en el Baqueira Beret Pro, pero que culmina con buenas actuaciones y codeándose con las mejores 'riders' del mundo.

"Núria Castán Barón (FCEH-AEP) ha logrado un nuevo éxito para el freeride español. Tras su excelente subcampeonato en la temporada 2023/2024, en esta campaña 2024/2025 ha finalizado en tercer lugar en la general del Freeride World Tour tras este último podio cosechado en las finales de Verbier, en Suiza", destacó la RFEDI en un comunicado.

Tras alcanzar el podio y la tercera posición de la clasificación general, Núria Castán afirmó, en declaraciones facilitadas por la federación, estar "muy contenta". "He conseguido tres podios durante esta temporada que me han servido para finalizar en tercera posición en la clasificación general. He subido otro escalón en el nivel esta campaña y estoy muy feliz de descender esta mítica montaña de Verbier que impresiona desde arriba. He sabido gestionarlo bien, con un par de fallos, pero la parte final ha gustado bastante al jurado y me ha permitido subirme al podio.Ahora a descansar y a por la temporada que viene", manifestó.

Por otro lado, el también catalán Abel Moga llegaba a Verbier con opción a luchar por todo pero la suerte no le acompañó. Nada más iniciar la línea desde el arco de salida, cogió una piedra que estaba oculta a la visión del 'freerider' aranés y se le salió el esquí, derivando en una caída y sin poder registrar puntuación.

Moga concluye en el 'Top 10' de la general en el que ha sido su año "más completo" con grandes actuaciones, como el segundo lugar en Kicking Horse. Con la integración del freeride en la RFEDI desde el año pasado, el futuro se muestra "prometedor" para el jovencísimo talento de la Val d'Aran en una disciplina que podría formar parte de los Juegos Olímpicos de Invierno.