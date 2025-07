Las españolas María de Valdés y Ángela Martínez, cuarta y quinta en los 10km del Mundial de Singapur

María de Valdés: "He quedado cuarta, que al final me sabe un poco regular"

Las nadadoras españolas María de Valdés y Ángela Martínez han finalizado en cuarta y quinta posición la prueba femenina de los 10 kilómetros en aguas abiertas en el Mundial de Singapur, rozando las medallas en una cita pospuesta hasta en dos ocasiones por el mal estado de las aguas de la ciudad-Estado del sudeste asiático, con el oro para australiana Moesha Johnson.

Ambas partían en el selecto grupo de candidatas a medalla y cumplieron los pronósticos, porque nadaron en el grupo cabecero hasta prácticamente el final de la prueba, hasta una última recta donde María de Valdés sí perdió ya el pie de la monegasca Lisa Pou, que fue tercera, mientras que Ángela Martínez, quinta, ya iba con algo de lastre en el último paso por boya.

De Valdés estuvo cerca del podio virtual, en plena lucha con Lisa Pou, pero al final tuvo que buscar una línea distinta a la marcada por las tres mujeres de cabeza y no tuvo fuerzas para luchar por las medallas. Al final entró a 18,30 segundos de Johnson, vigente subcampeona olímpica (plata en Paris 2024) y nueva campeona mundial, mientras que la italiana Ginevra Taddeucci fue plata a 4:40 segundos de la ganadora y el podio lo cerró Pou, a 6:20 de la 'aussie'.

Gran actuación de las españolas, por saber estar siempre arriba en unas aguas abiertas, con bastante oleaje, de una Singapur cuyas autoridades junto a la organización de estos Mundiales trabajaron hasta última hora para poder mejorar el estado del agua y que no fuera un peligro para los nadadores y nadadoras.

"He intentado mantener ese tercer puesto y las medallas pero al final me ha pasado factura y he quedado cuarta, que al final me sabe un poco regular. Pero estoy contenta por el trabajo y acabo de salir de una lesión de rodilla, gracias a todo he podido estar aquí lo mejor posible", reconoció María de Valdés tras la prueba, en declaraciones facilitadas por la RFEN.

Además, la nadadora de Fuengirola, de 26 años, cree que la alta temperatura del agua jugó un papel importante. "La carrera ha sido difícil por el tema de la temperatura del agua, que estaba bastante caliente. Pero eso es para todas. He intentado siempre estar delante, me siento más cómoda ahí y al final lo he pagado un poco", reiteró.

Por su parte, la joven Ángela Martínez, ganadora este año de la cita de la Copa del Mundo en Ibiza en esta misma distancia, también estuvo en el grupo cabecero hasta que perdió fuella al final. Pero sin peligrar nunca esa quinta posición, ejerciendo de escudera de una de Valdés que esta vez estuvo más cerca de las preseas.

"Ha sido una carrera bastante dura. Hemos mantenido la concentración pese a que se haya aplazado y estoy bastante contenta con el resultado, porque eran condiciones bastante extremas, de 30.8 grados en el agua, y es el mejor resultado que he tenido en un Mundial, el anterior fue el 11ª, y a seguir", aseguró la ilicitana, que también correrá la prueba del 'knockout' de 3 kilómetros, mientras que De Valdés buscará la medalla en los 5 kilómetros.

En cuanto a la prueba del 10km masculino, sin participación española, la medalla de oro fue para el alemán Florian Wellbrock, que culminó la prueba por debajo de las dos horas, igual que el italiano Gregorio Paltrinieri, medalla de plata tras llegar a 3:70 segundos. Mientras, la medalla de plata fue para el australiano Kyle Lee, que llegó ya a casi 15 segundos del nuevo campeón mundial.