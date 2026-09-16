Los españoles son los europeos que más caminan al día, con 7.750 pasos. - MACADAM

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los españoles son los europeos que más caminan al día, con un promedio de 7.750 pasos, por delante de los italianos (7.480) y británicos (7.231), según un estudio llevado a cabo por la plataforma Macadam entre 12 mercados analizados en este 2026.

En el extremo opuesto, Países Bajos, Portugal y Hungría han registrado promedios inferiores a los 6.900 pasos al día. La publicación de estos datos se ha producido en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2026, que se celebra hasta el 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todos'.

Durante estas jornadas, la plataforma ha multiplicado por cinco las recompensas disponibles en sus mapas para incentivar el hábito de andar. En el ámbito urbano español, Madrid ha alcanzado una media de 7.836 pasos diarios en lo que va de año, mientras que Barcelona se ha situado en 7.821 pasos, ambas por encima de la media nacional.

Desde la compañía han señalado que caminar representa una de las opciones más accesibles para la movilidad cotidiana sin requerir equipamiento específico ni grandes inversiones.

En términos de impacto global, los usuarios españoles de la aplicación han acumulado más de 747 millones de kilómetros caminados desde 2023.

Según los datos recopilados por la propia plataforma, este volumen de desplazamiento a pie ha supuesto evitar la emisión de más de 201.000 toneladas de dióxido de carbono en el país. Finalmente, desde la organización han resaltado la importancia de los pequeños desplazamientos diarios como alternativa sostenible para reducir el uso del vehículo privado.

La iniciativa busca integrar el ejercicio físico en las rutinas habituales aprovechando la flexibilidad y accesibilidad del hábito de caminar.