La etíope Fotyen Tesfay firma la segunda mejor marca de la historia en la Zurich Marató de Barcelona - ZURICH MARATÓ BARCELONA

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta etíope Fotyen Tesfay se ha impuesto este domingo en la Zurich Marató de Barcelona, que ha reunido a un récord de 32.000 corredores y corredoras en la capital catalana, con la segunda mejor marca de la historia en su debut en la distancia, mientras que el ugandés Abel Chelangat ha vencido en categoría masculina y Carolina Robles y Ricardo Rosado se han proclamado campeones de España de maratón.

Con un registro de 2:10:53, a tan solo 57 segundos del récord del mundo, Tesfay, que apostó desde el primer kilómetro por una carrera ambiciosa, se llevó el triunfo en su estreno en los 42,195 kilómetros. Corrió durante 35 kilómetros a ritmo de récord mundial y pulverizó la anterior plusmarca del circuito barcelonés en nueve minutos.

La keniana Joan Jepkosgei finalizó en segunda posición con una marca de 2:18:42, y la ganadora de la edición de 2023, la etíope Zeineba Yimer, completó el podio con su registro de 2:18:49.

En categoría masculina, el ugandés Abel Chelangat venció con un tiempo de 2:05:57 por delante de los kenianos Patrick Kabirech Mosin (2:05:01) y Jonathan Samanayo Korir (2:05:29). Chelangat, que el año pasado fue quinto en el Campeonato del Mundo de Tokio, logró además su mejor marca personal.

La prueba, organizada por RPM Sports y el Ajuntament de Barcelona, vivió un nuevo récord histórico de participación con 32.000 corredores y corredoras y un 63% de participación extranjera, mientras que la presencia femenina continúa creciendo año tras año y ya representa el 25% del total de inscritos. Se distribuyeron 47 puntos de animación durante el recorrido.

CAROLINA ROBLES Y RICARDO ROSADO, CAMPEONES DE ESPAÑA

Además, dentro de la Zurich Marató se celebró el Campeonato de España de maratón, con Carolina Robles, que partía con el objetivo de lograr la mínima para el Campeonato de Europa de Birmingham (2:27:00), proclamándose campeona en su estreno en la distancia al ser la primera española y sexta en la clasificación general femenina con una marca de 2:24:58.

La sevillana se marchó en solitario desde el comienzo, pasando en 1:12:28 el medio maratón, manteniendo un ritmo muy constante en torno a 3:25 por kilómetro. Finalmente, cruzó la meta con la tercera mejor marca de una española en un Campeonato de España de maratón solo por detrás de los 2:24:40 de Esther Navarrete y los 2:24:57 de Meritxell Soler en 2024. Además, es la segunda mejor debutante española de la historia en la distancia, únicamente por detrás del 2:24:40 logrado por Navarrete en Sevilla 2024.

Fabiana Lafuente, subcampeona de España absoluta de maratón en 2017, finalizó en el segundo puesto (2:36:43), y Esther Ramos, concluyó tercera (2:40:00).

Mientras, Ricardo Rosado, Premio Reina Sofía en 2023, se llevó el título en categoría masculina, en una carrera en la que se distanció en el inicio junto a Iraitz Arrospide y Cristian Martínez. En el kilómetro 20, Rosado se marchó en solitario, manteniendo un ritmo muy regular en torno a 3:06, y paró el crono en 2:13:31. La medalla de plata fue para José Ignacio Giménez (2:14:18) y el bronce, para Cristian Martínez (2:16:19).

En la clasificación por equipos, el C.A. Cárnicas Serrano se proclamó campeón con un crono de 6:55:40, seguido del Atlético Oroel, con 7:11:35, y del Zumeatarra, con 7:18:49.