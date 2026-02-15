El etíope Tola Shura Kitata y la finlandesa Alisa Vainio conquistan el Zurich Maratón de Sevilla - JUAN JOSÉ ÚBEDA / ZURICH MARATÓN DE SEVILLA

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El etíope Tola Shura Kitata y la finlandesa Alisa Vainio se han proclamado campeones de la 41ª edición del Zurich Maratón de Sevilla 2026, que se ha disputado este domingo por las calles de la capital andaluza y ha reunido a 17.000 corredores.

La victoria masculina se decidió al esprint y tras la 'foto finish' entre los etíopes Tola Shura Kitata y Abderehman Asrar Hiyrden, que han cruzado la meta con un tiempo de 2:03:59 -mejor marca mundial del año-, aunque los jueces determinaron que Kitata había entrado primero. Ambos se quedaron a solo 32 segundos del récord de la prueba logrado en 2024 por su compatriota Deresa Geleta (2:03:27).

El también etíope Bikila Dejene Hailu completó el podio masculino (2:04:15), mientras que el primer español fue Ilias Fifa, decimotercero con un crono de 2:08.36, mínima para el Europeo de Birmingham. Además, Chakib Lachgar terminó vigésimo segundo (2:09:55) y el debutante Alex García Carrillo fue el tercer mejor español con una marca de 2:12:10.

Entre las mujeres, reinó la finlandesa Alisa Vainio, que se impuso con un tiempo de 2:20.39, nuevo récord de su país, que ella misma poseía con 2:20.48. La nórdica, quinta en el Mundial de Tokio 2025, da el primer triunfo para Europa en la cita desde que lo hiciera en 2017 la española Paula González Berodia.

Tras ella, la keniana Beatrice Jepchichir fue segunda (2:21:56) y la debutante etíope Mulat Tekle (2:22:03), que tras liderar la carrera hasta el kilómetro 35 acabó pagando el esfuerzo, terminó tercera (2:22:03). La italiana Elisa Palmero, debutante con un brillante 2:24.10, fue cuarta, justo por delante de la primera española, la andaluza Fátima Ouhaddou. La vigente campeona de Europa acarició su mejor registro personal con 2:24.16, crono mínimo para acudir al Europeo del próximo verano. El podio entre las españolas ha contado con la 'influencer' Estefanía Unzu 'Verdeliss' (2:45:39) y la sevillana Alejandra Flores (2:46:29).

En la categoría de silla de ruedas, la victoria absoluta fue para Rafael Botello (1:56:04), acompañado en esta ocasión en el podio masculino por Joaquín García (1:57:47) y Jordi Madera (2h17:18), mientras que entre las féminas el triunfo se lo llevó Carmen Giménez (2:17:18), que repite el éxito conseguido en 2024.