El Europeo de Guadalajara quiere demostrar que el kárate es el mejor deporte "haciendo una Olimpiada"

El presidente de la Real Federación Española de Kárate, Antonio Moreno Marqueño, espera conseguir las "máximas medallas posibles" en el Campeonato Europeo, que tendrá lugar del 28 al 31 de marzo en Guadalajara, un torneo que servirá como reivindicación ante la decisión de no incluir al kárate como deporte olímpico en París 2024 y demostrar así que son "los mejores haciendo una Olimpiada".

"Lo que intentamos es que ojalá el kárate en París 2024 siga siendo olímpico. Esperamos conseguir las máximas medallas posibles en el Europeo, tenéis toda mi confianza, y que en Bielorrusia (Juegos Europeos) tengamos una gran representación. Sois los mejores, nos queda demostrarlo, estamos en nuestra tierra y queremos continuar en los Juegos, no solo debutar. Vamos a demostrar que somos lo mejores haciendo una Olimpiada. Este Comité Olímpico de París nos ha cuidado muy mal, ojalá el COI se retracte de una decisión tomada por un comité organizador", señaló Antonio Moreno en el acto de presentación del Europeo en el Ayuntamiento de Guadalajara este lunes.

El dirigente de la RFEK cree que es "difícil" darle la vuelta a la situación, pero van a "empujar", porque es "importante que todo llegue donde tiene que llegar". "Los deportistas sois los más importantes, el futuro, presente y pasado, también el apoyo de nuestros políticos, que ya hay muchos que nos están apoyando. Espero que el domingo lo estemos celebrando. Antonio Espinós tiene mi respaldo y el de toda España siempre", expresó sobre el presidente de la Federación Mundial de Kárate.

Moreno Marqueño también informó de que los aficionados podrán asistir al Pabellón Multiusos de Guadalajara, epicentro de la competición "desde el jueves por la mañana hasta el domingo por la tarde". "Todos los que están aquí tienen opción de medalla", reconoció orgullosos de la selección que participará en el Europeo.

Por su parte, el presidente de la Federación Mundial de Kárate, Antonio Espinós, explicó que aunque el kárate esté viviendo "grandes momentos", ahora también es protagonista por "grandes dramas" como la no elección para los Juegos de París 2024. "Ha sido algo que nadie se esperaba, pero estamos luchando para darle la vuelta. Es difícil, pero lo vamos a luchar hasta el final. Es una injusticia, mucho más en Francia, porque el kárate allí es un deporte fuerte, no entendemos muy bien las circunstancias", enfatizó respecto a la decisión del comité organizador.

"Es un proceso más o menos definido. Esta semana es la reunión del comité ejecutivo del COI y se hablará de los deportes adicionales, para lo cual hemos trabajado mucho. No tengo puestas grandes esperanzas de que de ahí salga la solución definitiva, pero a partir de ahí podremos dirigir mejor nuestra estrategia. La semana siguiente comenzaremos a trabajar con el plan que hemos trazado. La injusticia tiene que ser restablecida, porque es innecesario excluir al kárate, no daña a nadie y beneficia a todos. Se ha tomado con poca reflexión. Las cosas hay que lucharlas, porque si no son imposibles", aclaró.

Además, desde la Federación mundial apoyan el mismo camino marcado por la RFEK de seguir "luchando". "Va a ser una lucha larga, pero vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para ser seleccionados. Espero que lo podamos conseguir. Ánimo y que no os desanime este revés, pensad que no es definitivo. Lo importante es levantarse cuando uno se cae, como tantas veces hemos hecho, no hay que darse por vencido y estar orgullosos de la Federación y el deporte que tenemos. Somos un modelo de deporte y federación", aseguró Espinós.

El presidente de la Federación Mundial también tuvo palabras para la gestión que la Federación española hace con el parakárate. "Es una señal de cómo se va progresando en la Federación. Tenemos mucho camino que recorrer en parakárate, pero lo estamos recorriendo a pasos agigantados, algo que honra a la Federación española, a la que quiero agradecer su gran trabajo a nivel europeo y nivel mundial. Es uno de los grandes aportadores al kárate mundial y europeo", elogió la labor de la RFEK.

"Muy pocos deportes pueden aportar lo que aporta el kárate, toda Europa estará con los mejores karatekas. Cuentan para el ranking de Tokio y para la clasificación de los Juegos Europeos de Minsk. El lunes daremos la lista definitiva, no es de extrañar que estén aquí los mejores", apuntó en relación a una competición que se celebra en el mismo lugar donde tuvieron lugar el Campeonato Junior de 2013 y varias pruebas de la Liga de kárate.

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada, también se sumó a esa reivindicación del kárate como deporte olímpico en París 2024, de manera "individual y como corporación". "Espero que Guadalajara sea un altavoz para reivindicar algo que es injusto, sin haber celebrado su primera participación, por eso tenemos que hacer de altavoz", afirmó sobre un Europeo que espera que sea exitoso de manera "individual y colectiva".

"Espero que esta semana sintáis esta ciudad como vuestra. Espero que estéis en vuestra casa, no es la primera competición que se celebra en nuestra ciudad, pero sí es el primer Campeonato de Europa que vamos a acoger. Seréis más de 500 karatekas, 21 españoles, además de la participación de 8 parakaratekas. El pabellón multiusos será el epicentro y puntuará para la clasificación olímpica. En Guadalajara van a estar los grandes karatekas de todo el continente, 51 países presentes, 131 entrenadores... Son números que dan idea de la magnitud del evento", agregó.

Por último, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, se mostró "orgulloso" de ser la sede de este Europeo. "Espero que todo el mundo pueda celebrar los triunfos y las medallas, y sobre todo que dejéis el pabellón de España muy alto. Quiero sumarme al apoyo para que en 2024 el kárate siga siendo deporte olímpico. Merecéis una recompensa a vuestro sacrificio y esas olimpiadas son la recompensa", finalizó.