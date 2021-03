Eusebio Cáceres no acudirá al Europeo de Torun por unas molestias físicas

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El saltador español Eusebio Cáceres no acudirá al Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta, que se celebrará del 4 al 7 de marzo en Torun (Polonia), debido a unas "molestias" que le impiden "correr al 100%", ha confirmado este lunes.

"Me quedo en casa. Después de hablarlo con todo el equipo, no acudiré al Europeo de pista cubierta. Tengo unas molestias que me impiden correr al 100%, y aunque la semana que viene seguramente lo consiga, no es suficientemente rápido para este jueves llegar a saltar", confirmó en la red social Instagram.

El alicantino, séptimo en la final de salto de longitud de los Mundiales de Doha 2019, piensa ya en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. "Toca pensar en frío y en los Juegos, que están muy cerca. Nos vemos al aire libre", indicó.

El pasado 21 de febrero, Cáceres se proclamó por sexta vez campeón de España de longitud en pista cubierta con un salto de 7,91 metros.