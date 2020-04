Eva Moral: "Es muy cansado estar todo el día reivindicando"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Eva Moral aseguró que es "muy cansado estar todo el día reividicando" el deporte paralímpico y las necesidades de estos deportistas, un alegato lleno de "fuerza" que ha servido para forjar una carrera exitosa y estar a punto de cerrar su billete para los Juegos de Tokio, el cual sigue en el aire por culpa del coronavirus.

"Hay carreras que sí tienen categorías específicas para corredores en silla, pero otras no, por ejemplo, y hay que seguir diciéndolo. Deberían fijarse y crear estas categorías. Ahí seguimos -día a día- en la lucha para que haya muchas más pruebas adaptadas", dijo Eva Moral, que perdió la movilidad en las piernas tras una lesión medular en un accidente en bicicleta en 2013.

Moral asegura que el deporte discapacitado parece una "mosca cojonera" con sus reivindicaciones. "Estamos todo el día pidiendo, pero necesitamos ayudas. Fundaciones como ésta", comentó en relación a 'Deporte y Desafío', "juegan un papel imprescindible", añadió la madrileña en una charla a través de Instagram en esta misma cuenta.

La triatleta, que da charlas motivacionales en empresas, recordó que el deporte paralímpico adaptado "no tiene porqué ser de alto nivel". "Debemos superar las barreras psicológicas, son más duras que las arquitectónicas", añadió Moral, que antes de la llegada del coronavirus tenía "prácticamente asegurada" su participación en los Juegos de Tokio.

"Confirmado al cien por cien no está. Teníamos hasta junio de este año para quedar entre los nueve primeros del ránking. Luego va un representante más, que puede ser el décimo de la lista o una invitación. Y con las competiciones hasta ese momento era casi imposible que me adelantanse", afirmó.

"Estaba en buena posición, pero oficialmente no hubiese sido hasta pasado junio de 2020 cuando lo hubieran confirmado. Ahora no sabemos cuándo ocurrirá. Tampoco se sabe cuándo podremos empezar a viajar y si todos los países tendrán las misms restricciones para moverse por el mundo. Eso todavía no se sabe. Tenía la clasificación prácticamente", reiteró, pero "ahora no sabemos nada".

En este sentido, Moral explicó haber realizado "un trabajo muy duro durante los últimos cuatro años". "Lo que quiero y me autoconvenzo de ello es disfrutar cuando llegue. Muchas veces tenemos mucha presión y vamos centrados en hacerlo lo mejor posible y luego se nos olvida saborearlo. Me mentalizo para los Juegos y quiero estar allí, vivirlos. Ya sólo luchar por conseguirlo es una maravilla", indicó.

Además, en otros temas de la entrevista, la triatleta española está convencida de que la sociedad española saldrá "reforzada mentalmente" de la situación que vivimos. "Seremos más fuertes, en otro sentido, pero la cabeza será dura", sentenció Moral, que "no desperdicia ni un solo día" para entrenar como puede y manterse en forma.