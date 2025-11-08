Archivo - La Federación Ecuestre Alemana se opone a flexibilizar la 'regla de la sangre' en los saltos. - Gregory Lenormand - DPPI Media / AFP7 / Europa Pre

WARENDORF (ALEMANIA), 8 Nov. (dpa/EP) -

La Federación Ecuestre Alemana (FN) ha subrayado su oposición a flexibilizar la denominada 'regla de la sangre', dispuesta por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para las competiciones de salto.

Actualmente, un caballo no puede participar si sangra. A partir del próximo enero, los caballos que sangren ligeramente podrán participar si han superado un examen veterinario. No obstante, en la doma clásica se sigue aplicando la norma anterior.

La FN no solo se opone a esta flexibilización de la normativa, sino que desea mantener la restricción en sus términos actuales para las competiciones nacionales. "Creo que es un claro error", dijo este pasado viernes Martin Richenhagen, presidente de la FN. "La sangre no tiene cabida en los deportes ecuestres", añadió de forma tajante.

Según Richenhagen, el tema es algo "simbólico" respecto a su "trato con los caballos". "Si un caballo sangra por culpa del jinete, no puede seguir participando en la competición. Es una cuestión de respeto y responsabilidad", comentó el presidente de la FN durante una entrevista.

"Debemos ser conscientes de que estamos bajo observación. Las personas que no conocen los deportes ecuestres ven imágenes de caballos ensangrentados, y eso provoca indignación. Y con razón. Queremos mostrar deportes ecuestres con caballos sanos y felices, no con caballos que están claramente heridos", apuntó finalmente Richenhagen.