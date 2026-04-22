La Federación Mundial de Kárate mantiene una primera reunión "fructífera" con Kirsty Coventry

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry (dcha), dio la bienvenida al presidente de la WKF, Antonio Espinós, en Lausana (Suiza). - WKF

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Mundial de Karate (WKF), Antonio Espinós, mantuvo este martes una reunión "fructífera" con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, en la sede del COI en Lausana (Suiza), en la primera reunión oficial entre ambos organismos desde la elección de la zimbabuense.

En el encuentro, en el que también participaron la directora ejecutiva de la WKF, Sara Wolff, y del director deportivo del COI, Pierre Ducrey, se analizaron, según un comunicado de la WKF, la situación actual del kárate a nivel mundial y el desarrollo de este deporte en los últimos años.

"Los representantes de la WKF informaron sobre los constantes avances del kárate en términos de excelencia deportiva, popularidad global y legado social. También presentaron nuevos proyectos de la WKF destinados a reforzar aún más la presencia y el impacto internacional de este deporte", destacó la nota de prensa.

Además, la reunión permitió a los responsables de la WKF comprender mejor la estrategia central del COI y el proceso 'Fit for the Future' bajo su nueva dirección. Así, la conversación abarcó las perspectivas de futuro del COI y las nuevas directrices y planes introducidos tras el nombramiento de la presidenta Coventry.

"Nos ha complacido mantener una conversación fructífera con la nueva presidenta del COI, y nos ha encantado tener la oportunidad de mostrar al nuevo liderazgo del COI cuánto ha progresado la WKF en los últimos años", destacó Antonio Espinós, presidente de la WKF.

El mandatario español resaltó el "desarrollo constante" y "notable" de la federación en términos de "popularidad entre los jóvenes, la difusión en los medios de comunicación y el legado social". "Agradecemos al COI la oportunidad de reflexionar sobre el creciente impacto de nuestro deporte y el avance de la posición del kárate en el panorama deportivo mundial. Espero que este sea el punto de partida de una relación muy positiva entre las dos organizaciones bajo el nuevo liderazgo de Coventry", concluyó.