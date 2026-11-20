La FEDME, en busca de nuevos talentos para la escalada paralímpica. - FEDME

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) celebrará el próximo sábado en el rocódromo Sputnik Las Rozas, en Madrid, una jornada dirigida a identificar nuevos talentos con potencial para incorporarse a la selección nacional y formar parte del nuevo Equipo Enaire de Promesas Paralímpicas de Escalada.

"La iniciativa está destinada a personas con discapacidad que ya practiquen escalada, procedan de otras disciplinas deportivas o mantengan una vida activa y quieran iniciarse en esta modalidad", indicó el Comité Paralímpico Español (CPE) en una nota de prensa.

"El objetivo es detectar deportistas con potencial, facilitar su acceso a la competición y ofrecerles la posibilidad de desarrollar sus capacidades con vistas al alto rendimiento", añadió el comunicado.

También se pretende "fomentar la participación femenina", acorde a la nota, por lo que la FEDME ha hecho "un llamamiento especial a las mujeres con discapacidad interesadas en la competición, independientemente de su experiencia previa en esta disciplina".

"Las jornadas permitirán conocer las posibilidades que ofrece este deporte y explorar una futura trayectoria de alto rendimiento. Además, quienes tengan dudas sobre si su discapacidad cumple los criterios de elegibilidad podrán presentar su candidatura e indicar su situación en el formulario de inscripción para que el equipo de clasificación de la FEDME estudie cada caso", recalcó el texto de prensa.

Las actividades, que contarán con un máximo de 10 participantes, estarán dirigidas "exclusivamente a nuevos talentos", por lo que "no podrán participar quienes hayan competido anteriormente en alguna competición internacional de escalada paralímpica ni quienes no cumplan los requisitos establecidos", según apuntó finalmente la nota del CPE.