La FEMP y el Instituto España se Mueve firman un acuerdo para impulsar la actividad deportiva municipal

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, y Fernando Soria Dorado, director de España se Mueve, rebrican el acuerdo. - ESPAÑA SE MUEVE

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto España se Mueve han firmado este jueves un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar las actividades deportivas municipales, ofreciendo una mayor difusión de los eventos que se celebren en los minucipios.

El acuerdo fue rubricado por el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el director de España se Mueve, Fernando Soria Dorado. Para la FEMP, este acuerdo supone "un gran avance". "Es una alianza que queremos aprovechar para difundir todas las actividades que se llevan a cabo por parte de los ayuntamientos españoles para el fomento de la actividad física y el deporte para todas las edades, y también como instrumento del fomento de la salud y de lucha contra el sedentarismo", aseguró Martínez-Sicluna.

Por su parte, Fernando Soria afirmó que "es un momento importante" para el organismo. "Estábamos colaborando con la Federación Madrileña de Municipios, pero ahora se ha extendido a la federación española. Los ayuntamientos son un colectivo fundamental en la promoción del deporte para todos y en el profesional, porque muchas figuras del deporte de élite han empezado en la base. Queremos mostrar a los ciudadanos todo lo que los ayuntamientos hacen en materia deportiva, que es mucho", dijo.

A través de este convenio, la FEMP y el Instituto España se Mueve potenciarán la difusión de las actividades deportivas locales, sobre todo las relacionadas con la salud y la inclusión, ya que "uno de los retos a los que se enfrentan los ayuntamientos", según el comunicado, es "la promoción de sus políticas deportivas, que no siempre se transmiten suficientemente a los ciudadanos".

"Es necesario darlas a conocer y promoverlas adecuadamente", recogió la nota de prensa. También se crearán una especie de reconocimientos trimestrales para las mejores iniciativas que se pongan en marcha a través de los ayuntamientos y las diputaciones; y el eslogan será 'Los ayuntamientos se mueven'.

Según el último informe realizado por la revista 'Deportistas', los ayuntamientos han incrementado su inversión en deporte cerca de un 25 por ciento desde 2022. El pasado año, la media por habitante era de 53,32 euros. Según el Anuario de Estadísticas Deportivas del Consejo Superior de Deportes (CSD), los 8.132 municipios españoles invierten anualmente en deporte más de 3.500 millones de euros.