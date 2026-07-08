Fermín Cacho: "La plata de Atlanta'96 dio más valor al oro de Barcelona'92"

Archivo - El exatleta español Fermín Cacho en la XX Gala del Comité Olímpico Español en diciembre de 2025. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exatleta español Fermín Cacho confesó que la medalla de plata que se colgó en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 le dio "más valor todavía" al oro de Barcelona'92, y se mostró optimista de cara al Campeonato de Europa de Birmingham, porque España dispone de "muy buen equipo".

"Tanto Barcelona'92 como Atlanta'96 son carreras muy importantes para mí. La medalla de plata en Atlanta era todavía darle más valor al oro conseguido en Barcelona porque fui a defender el título y logré ser subcampeón olímpico. Lo recuerdo como si estuviese corriendo ahora mismo", afirmó Fermín Cacho en una entrevista a Europa Press después del homenaje a los deportistas olímpicos de Atlanta'96 organizado por el Comité Olímpico Español (COE).

Cacho disputó cuatro años antes los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que logró el oro en el 'milqui', en un evento que fue un punto de inflexión en el deporte nacional, por el récord de 22 medallas conquistadas por la delegación española.

Sin embargo, el exatleta no sintió presión por defender la corona olímpica, porque esa carrera pertenecía a "la historia". "Empecé a entrenar y focalizarme no solamente los juegos de Atlanta, sino también en los Campeonatos del Mundo y de Europa. Hay que ir año tras año viendo las competiciones que hay para luego preparar los Juegos. Entonces, llegué muy bien a Atlanta y pude defender al menos la medalla de Barcelona", explicó.

"Hubo un problema de los últimos 400 metros de la última vuelta cuando se cayó el mediofondista marroquí Hicham El Guerrouj y tuve que saltarle por encima. Esto hizo que fuera difícil alcanzar al líder de la carrera Nourredine Morceli. Eso fue lo único, pero por lo demás fue algo magnífico", recordó.

El de Soria agradeció el homenaje en el COE, en un reencuentro para "estar contentos y alegres". "Vas un sitio donde ves a gente que hacía mucho tiempo que no habías coincidido, también te das cuenta de cómo hemos cambiado y de cómo pasa el tiempo", expresó.

De cara al Campeonato de Europa de Birmingham que se disputará este agosto el excorredor se mostró optimista por "los éxitos" que han conseguido los españoles en el Mundial en Pista Cubierta en marzo, con dos bronces, dos platas y el oro de Mariano García. "Espero que consigamos medallas porque tenemos muy buen equipo incluso en pruebas que hace unos años prácticamente era imposible pensar que podamos luchar por las medallas, entonces eso es magnífico", concluyó.