Fernando Carpena destaca la plata de María de Valdés: "Está capacitada y es valiente"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, hizo este lunes balance de los Europeos de Natación celebrados en Roma, destacando la "gran alegría" que supuso medalla de plata en 5 km de aguas abiertas de la española María de Valdés, que está "capacitada, bien preparada y es valiente"

"Hemos vivido la gran alegría de la medalla de María de Valdés, que ya apuntó en Budapest que quiere comerse el mundo. Está capacitada, es valiente y está bien preparada", apuntó el presidente sobre la nadadora española en declaraciones a los medios de la RFEN recogidas por Europa Press.

Así, Carpena mostró su "agradecimiento al trabajo que está haciendo en A Coruña" la nadadora con su entrenador Jesús de la Fuente. "Espero que con nuestra colaboración siga creciendo. Será una gran baza tanto para Fukuoka como para los Juegos", deseó.

"Lo más noticiable en su conjunto han sido las dificultades que el tiempo ha provocado con la suspensión y retraso de la competición, avatares de las aguas abiertas sobre todo si se disputan en el mar. Guillem Pujol lo ha dado todo y aguantando a la cabeza en las dos carreras. Crecimiento y porvenir enorme de los jóvenes Carlos Garach y Ángela Martínez, además del relevo, con una gran primera posta de María. Muy bien en conjunto y un staff volcado con un gran ambiente de equipo, añadió sobre el resto de la competición.

El presidente de la RFEN también ve "con optimismo" la actuación española, "mezcla de veteranía, como Velázquez y Arévalo, con jóvenes como Max Liñán, sin olvidar a Adrián Abadía y Carlos Camacho", en los saltos del Europeo. "Como visión general de este equipo hay que mirar con mucho optimismo el futuro y también con realismo. Pero hemos hecho cosas novedosas, como el debut en el Team Event o los sincronizados mixtos", analizó.

"La conclusión no puede ser más que satisfactoria. Necesitamos que los 'veteranos' sigan progresando y apoyando a los más jóvenes. Magnifica disposición la que se observa en esta pequeña pero gran familia de los saltos", explicó.

Finalmente, sobre la disciplina de High Diving, el dirigente puso en valor el debut de tres saltadores. "Alberto Dévora lo ha hecho con muchísima dignidad en una disciplina que es muy, muy especial por las dificultades que existen en la preparación y, sobre todo, por el riesgo de su trabajo en gran altura. En cuanto a los veteranos, Celia Fernández no ha hecho su mejor competición, pero el mero hecho de estar preparando unas oposiciones, y no puede servir de excusa, ha provocado que su concentración y preparación no haya sido la mejor", afirmó.

"Pero ha luchado con una dignidad tremenda. Y Carlos Gimeno, que ha hecho una gran competición y su excepcional último salto le ha llevado a la parte alta de la tabla. Agradecimiento al entrenador Quique Martínez, que ha colaborado con ellos para que representen a España más que dignamente", zanjó.