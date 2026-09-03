La FERugby renueva el organigrama de su itinerario de Alto Rendimiento para el XV masculino

Ricardo Martinena con la franquicia nacional, Castilla y León Iberians. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (FERugby) ha definido la nueva estructura técnica de su itinerario de Alto Rendimiento para el XV masculino, en busca de "optimizar la detección y evolución del talento joven" y "asegurando una transición fluida hacia la élite internacional mediante un equipo de entrenadores interdisciplinar y transversal".

Así se expresó la FERugby este jueves desde su página web. "El primer paso de este camino recae en la dirección de las Academias Nacionales, que pasa a estar encabezada por Ricardo Martinena en sustitución de Raúl Pérez, quien da un paso al lado en esta área para asumir nuevos retos dentro del organigrama", añadió la misma nota de prensa.

Acorde a ese comunicado, las Academias "actúan sobre jugadores y jugadoras de 16, 17 y 18 años a través de seis centros regionales" que están en Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi y Madrid, cada uno de ellos con sus respectivos directores.

El propio Martinena dijo que el "objetivo" de esta renovación "es desarrollar el talento nacional joven, tanto femenino como masculino". "Queremos continuar con la evolución de la Academia, seguir trabajando en la línea en que se estaba haciendo y continuar evolucionando para conseguir detectar el talento y acompañarlo para crear jugadores y jugadores de alta nivel para nuestro equipos nacionales", agregó en una entrevista con los medios oficiales de la FERugby.

"El proceso que seguimos comienza con una selección de jugadores por parte del comité territorial. Los directores regionales eligen a los cinco mejores perfiles masculinos y femeninos de cada año de nacimiento para ingresar en la Academia. Trabajamos en formatos de 2 y 3 días a la semana (de lunes a miércoles), enfocados en preparación física y habilidades técnico-tácticas", explicó Martinena.

"Los directores y preparadores físicos recogen datos constantemente para equiparar los estándares de los chicos y chicas a las exigencias del alto rendimiento y trabajar individualmente con cada uno de ellos", subrayó Martinena. "Es también una labor de poner en común calendarios, conciliar posturas e ideas deportivas y transmitirlas con claridad a los directores regionales para que se plasmen en el campo", apostilló.

"Para nosotros, es fundamental además acercar las Academias a los clubes. Deben ser un espacio abierto de par en par para compartir información sobre preparación física y táctica, donde los técnicos puedan acudir a aprender, consultar o proponer. La Academia es una herramienta al servicio de los clubes", prosiguió Martinena.

Por último, con su comunicado de prensa, la FERugby señaló que su nuevo organigrama "garantiza una línea metodológica unificada desde la base hasta la franquicia absoluta, compartiendo especialistas en áreas clave del juego", aludiendo así a melé, touch, defensa y juego al pie.