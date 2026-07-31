La FIA cierra un contrato "histórico" de derechos comerciales para los Campeonatos del Mundo y de Europa de rallies

Archivo - 99 Oliver SOLBERG, Elliot EDMONDSON, Toyota GR Yaris Rally1, action during the 2026 Rally de Portugal, 6th round of the 2026 FIA WRC World Rally Car Championship, from May 7 to 10, 2026 at Matosinhos, Porto, Portugal - Photo Nikos Katikis / DPPI - Nikos Katikis / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha anunciado este viernes un "histórico" acuerdo de derechos comerciales a largo plazo para el Campeonato del Mundo de Rally (WRC) y el Campeonato de Europa de Rally (ERC), tras la adquisición de WRC Promoter GmbH por parte de la plataforma tecnológica Cosmobilis y la firma de inversión Park Square Capital.

"El mayor acuerdo comercial en la historia de ambos campeonatos marca el inicio de una nueva etapa para el WRC y el ERC. En línea con la visión de la FIA bajo el liderazgo de su presidente, Mohammed Ben Sulayem, el acuerdo aportará una importante inversión al deporte, reforzando y ampliando una de las principales competiciones del automovilismo mundial en los próximos años", indicó el ente rector de esta disciplina.

"Este acuerdo se ha desarrollado para generar beneficios para los aficionados, los competidores, los organizadores de las pruebas y los clubes miembros", señaló la FIA. "Gracias a esta alianza, los rallies serán más accesibles y competitivos desde el punto de vista comercial. A medida que este deporte continúe creciendo, la FIA mantendrá su compromiso con una gobernanza sólida y un marco regulatorio robusto, pilares fundamentales para garantizar el éxito y el desarrollo sostenible de los rallies a largo plazo", añadió en su comunicado de prensa.

El nuevo equipo promotor del WRC y el ERC, según recalcó la misma nota, "comparte el compromiso de ampliar la audiencia global del deporte y reforzar el vínculo con los aficionados". "Asimismo, la FIA se beneficiará de una visibilidad significativamente mayor de su marca en los eventos y retransmisiones de todo el mundo", se agregó al respecto.

Luego apuntó que el WRC) "se prepara" para "una importante renovación" de su normativa técnica, cuya entrada en vigor está prevista para 2027 y que "ha sido diseñada para hacer el deporte más seguro, competitivo y asequible al más alto nivel". "Además, la creación del nuevo Fondo de Crecimiento de la FIA impulsará proyectos destinados a favorecer el desarrollo y el éxito de los rally en todo el mundo", expuso la nota.

"A través de este fondo, el crecimiento se trasladará a todos los niveles del automovilismo, desde las máximas categorías de los campeonatos hasta la práctica de base", subrayó el comunicado. "Cosmobilis y Park Square Capital han presentado un ambicioso plan para llevar el WRC y el ERC a una nueva dimensión, situando a los aficionados en el centro del deporte y haciendo que los rallies sean más emocionantes, cercanos y atractivos. Gracias a una narrativa más fuerte, una distribución de contenidos reforzada y una nueva estrategia multiplataforma, los aficionados estarán más cerca de la acción que nunca", aseguró el texto.

"Para hacer realidad esta visión, el nuevo promotor ha reunido a un equipo de expertos liderado por su recién nombrado consejero delegado (CEO), Éric Boullier, un reconocido ejecutivo del automovilismo con una amplia trayectoria en las más altas categorías del deporte del motor internacional", detalló la FIA en su larga nota de prensa.

Mohammed Ben Sulayem definió este nuevo escenario como "el acuerdo del siglo para el mundo de los rallies" y además reconoció sentirse orgulloso por "anunciar este paso transformador", del cual dijo que "traerá consigo unos niveles de inversión nunca vistos" para esta rama automovilística.

"No solo generará beneficios reales para los aficionados, los competidores y nuestros clubes miembros en todo el mundo, sino que esta inversión representa también una firme muestra de confianza en el futuro de nuestro deporte, cuya popularidad sigue creciendo a escala global", afirmó el presidente de la FIA.

Auguró que "el futuro" de sus campeonatos "está en el centro de todas las decisiones" tras haber convencido "no solo" al "socio adecuado para el presente" de los rallies, sino a "un aliado" que comparte su "visión a largo plazo". Asimismo agradeció a Malcolm Wilson, vicepresidente de la FIA, que junto a todo su equipo haya posibilitado este acuerdo.

"Los rallies forman una parte esencial de mi historia personal; han moldeado quién soy y mi forma de trabajar, y estoy profundamente comprometido con su futuro. Este es un momento decisivo para nuestro deporte y, al iniciar una nueva era, me enorgullece contar con un nuevo socio que nos ayudará a impulsar el prometedor futuro de estos campeonatos", puntualizó finalmente Mohammed Ben Sulayem.