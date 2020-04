Figuras y momentos de la centenaria natación española

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Natación (RFEN) celebró el pasado domingo 19 de abril un cumpleaños muy especial, ya que sopló cien velas. Aprovechando esta simbólica cifra repasamos algunos de los éxitos y figuras más importantes de la natación nacional.

1. Mireia Belmonte. Seguramente el gran referente actual de la natación española. Ganadora de cuatro medallas olímpicas, dos en Londres 2012 (platas en 200 mariposa y 800 libres) y dos en Rio 2016 (oro en 200 mariposa y bronce en 400 estilos), y más de 40 en grandes campeonatos internacionales. Es la única nadadora española campeona olímpica y en Tokyo 2020 espera igualar o superar a David Cal como deportista español más laureado en Juegos.

2. Martín López Zubero. El primer gran campeón de la natación española. Pese a nacer y criarse deportivamente en los Estados Unidos, siempre quiso competir con España como hicieron sus hermanos David y Julia. Su oro en los 200 espalda en Barcelona'92 fue el primer metal dorado olímpico de la natación española y aún sigue siendo el único nadador nacional en tener ese privilegio.

3. Ona Carbonell. La 'sirena' catalana es uno de los grandes referentes de la natación sincronizada española y heredera de Gemma Mengual y Andrea Fuentes. Junto a esta, ganó la plata en Londres 2012, además del bronce por equipos. Una de las mejores solistas del mundo, sus tres medallas en los pasados Mundiales hacen de ella la nadadora con más metales mundialistas de la historia con un total de 23. Renunció a Tokio para ser madre.

4. Miquel Torres. El nadador catalán tiene el honor de ser el primer español que subió a un podio en un Campeonato de Europa gracias a su plata en 1962 en los 1500 metros libres en Leipzig (Alemania) con tan sólo 16 años. Con 14 ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, lo que le hizo ser el más joven de la historia en España hasta que le superó Carlos Front, timonel del equipo español en Barcelona'92 con apenas 12 años.

5. David López Zubero. La primera medalla olímpica de la natación española no llegó hasta los Juegos de Moscú de 1980 y también tiene grabado el apellido López Zubero. En este caso fue gracias a David, el mayor de la saga, que se colgó el bronce en los 100 metros mariposa.

6. La irrupción del waterpolo femenino. España no había tenido una gran tradición en el waterpolo femenino. Mientras que el masculino había brillado en la última década del siglo XX y se codeaba con las mejores, en el combinado de mujeres no se produjo el primer gran éxito hasta 2008, con la plata continental. A partir de ahí, una gran generación de jugadoras, lideradas por Jennifer Pareja y la dirección de Miki Oca, irrumpió en la pasada década con grandes gestas como la plata olímpica en Londres 2012, sus primeros Juegos, o el histórico oro mundial de 2013 en Barcelona. Los éxitos no se quedaron ahí y también fue subcampeona del mundo en 2017 y 2019 y doble campeona de Europa en 2014 y 2020. Estos logros se trasladaron a los clubes en la figura del CN Sabadell, pentacampeón continental en esta década.

7. La plata olímpica de la sincronizada. La natación sincronizada tampoco tenía una gran tradición hasta que apareció la figura de Gemma Mengual y el trabajo realizado por Anna Tarrés que situó a España como la segunda potencia mundial tras las inaccesibles rusas. Tras rozar el podio en Atenas 2004, cuatro años después, las 'sirenas' españolas saborearon el éxito olímpica con dos brillantes platas en dúo con Mengual y Andrea Fuentes y en equipo.

8. Chemi Gil. Los saltos de trampolín han aportado también al medallero internacional de la natación española, principalmente a nivel europeo con un total de nueve metales. Entre sus protagonista destaca 'Chemi' Gil, que fue campeón de Europa en el trampolín de 1 metro en 1999. Dos años antes, José Luis Hidalgo y Rubén Santos (plata en 3 m sincronizado), Rafael Álvarez (bronce en 1 m) y de Julia Cruz y Lola Sáez de Ibarra (bronce en 3 m sincronizado) abrieron el medallero, que se cerró en 2010 con el bronce de Javier Illana en 1 m.

9. Manel Estiarte. Entre las grandes figuras de la natación española sobresale seguramente la del waterpolista catalán Manel Estiarte, el líder de la mejor generación nacional de este deporte. Pese a no gozar de un físico demoledor, fue considerado el mejor del mundo en siete ocasiones y llegó a participar en seis Juegos Olímpicos desde Moscú'80 a Sydney 2000, donde además fue el abanderado en la Ceremonia de Apertura. Casi 1.600 goles en 581 partidos como internacional le avalan como uno de los grandes 'cañoneros' de la historia del waterpolo. Tras su retirada, formó parte del 'staff' de Pep Guardiola en el FC Barcelona, Bayern y City. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2001.

10. La revancha de oro del waterpolo. Estiarte nunca olvidará seguramente Atlanta'96. Además del honor de ser el abanderado, consiguió colgarse con la selección el otro oro olímpico del que presume la RFEN. Una alegría que compensó la inmensa amargura de haber perdido tras tres prórrogas la final de Barcelona'92 ante Italia. Las cosas no empezaron bien con dos derrotas en la fase de grupos ante Yugoslavia y Hungría, pero a partir de ahí nervios de acero para batir a los anfitriones (5-4) en cuartos y los magiares en semifinales (7-6). En la final esperaba Croacia y España esta vez no falló para imponerse por 7-5 con tres goles de su capitán y gran actuación del malogrado Jesús Rollán.

11. David Meca. La natación en aguas abiertas tiene seguramente en el nadador barcelonés a su gran referente. Meca fue uno de los mejores del mundo de esta dura especialidad y tras dejar la actividad deportiva continuó acaparando mucha atención con retos como atravesar el Canal de la Mancha o el Estrecho de Gibraltar. En su palmarés hay siete medallas mundiales (2 oros, 4 platas y un bronce) y en la cita de 2002 en Honolulú entró en la historia al ser capaz de subir al podio en las tres distancias: oro en 10 kms y plata en 25 y 5.

12. El oro mundial de la sincronizada. Tres años de que las 'sirenas' españolas alcanzasen por fin el suelo olímpico, pudieron conseguir el que es hasta ahora el único oro mundial nacional en esta disciplina, llamada ahora natación artística. Fue en Roma y en el ejercicio de combo donde, eso sí, no participó la poderosa Rusia. Alba Cabello, Ona Carbonell, Raquel Corral, Marga Crespí, Andrea Fuentes, Thais Henríquez, Paula Klamburg, Gemma Mengual, Gisela Morón e Irina Rodríguez lo lograron al son de los acordes del 'Starway to Heaven' de Led Zeppelin.

13. Barcelona 2013. España ha acogido varias citas internacionales de nivel en el mundo de natación. La última de ellas fue el Campeonato del Mundo de 2013, celebrado en la olímpica Barcelona, y de grato recuerdo porque fue donde se consiguió hasta el momento el mayor número de medallas, un total de 12 preseas: 4 en natación de piscina, el oro del waterpolo femenino y siete de la sincronizada.

14. Récords mundiales. La natación española ha logrado varios récords mundiales a lo largo de su historia. Destaca sobre todo el de Rafa Muñoz en los 50 metros mariposa en 2009, en la conocida etapa como la de los 'bañadores mágicos' de poliuretano que la FINA prohibió en 2010. Pese a eso, la marca del malagueño (22.43) se mantuvo vigente nueve años hasta que se la arrebató el ucraniano Andriy Govorov en 2018 (22.27). Mireia Belmonte, por su parte, mantiene los récords mundiales en piscina corta (25 metros) de 200 mariposa, 400 estilos y 800 libre. Martín López Zubero, Aschwin Wildeboer y Nina Zhivanevskaya también ostentaron en su momento plusmarcas mundiales.