Las Finales del Campeonato del Mundo de Triatlón 2026 se disputarán del 23 al 27 de septiembre en Pontevedra - WWW.TRIATHLON.ORG

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Finales del Campeonato Mundial de Triatlón 2026, que acogerá Pontevedra, se disputarán desde el miércoles 23 hasta el domingo 27 de septiembre del próximo año, según un comunicado emitido por World Triathlon este viernes.

La federación internacional anunció las fechas de las Finales del Mundial de Triatlón que acogerá en 2026 la ciudad gallega de Pontevedra. El evento comenzará el miércoles 23 de septiembre de 2026 con el Desfile de las Naciones y la Ceremonia de Apertura, y culminará el domingo 27 de ese mismo mes con la coronación de los campeones del mundo de Élite.

Este campeonato abarca los mundiales de élite, sub-23, junior, triatlón paralímpico y grupos de edad para distancias sprint y estándar y aquabike, así como los campeonatos mundiales de relevos mixtos para junior/sub-23, triatlón paralímpico y grupos de edad.

"Estamos muy orgullosos de volver a Pontevedra para las Finales del Campeonato de 2026. Pontevedra, la ciudad natal del cinco veces campeón del mundo y leyenda del triatlón Javi Gómez Noya, siempre ha sido una ciudad que apoya incondicionalmente el triatlón. Estamos seguros de que Pontevedra volverá a acoger un evento espectacular, con toda la ciudad apoyando a los triatletas y creando una experiencia inolvidable para todos los participantes", dijo el presidente de World Triathlon, Antonio Arimany.

España tiene una gran tradición en la organización de eventos de triatlón de primer nivel. En 2024, Torremolinos acogió las finales del campeonato que atrajo a más de 4.000 atletas de más de 60 países, lo que la convirtió en una de las mayores finales del Campeonato Mundial de Triatlón de la historia. Este año, la final del campeonato se celebrará en Wollongong (Australia) del 16 al 20 de octubre.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Lores, defendió que la ciudad "tiene una relación excepcional con el deporte, especialmente con el triatlón". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esta sea la mejor final del Mundial de Triatlón de la historia. Pontevedra está preparada, tiene la capacidad y, una vez más, estoy convencido de que seremos un referente en la organización de grandes eventos deportivos", agregó.

Por último, el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, destacó que celebrar este evento en Pontevedra es "una gran noticia" para el deporte español. "La ciudad mantiene una relación única con el triatlón, forjada desde aquel inolvidable Mundial Multisport de 2019 y reforzada por la Final del Campeonato de 2023 y el Campeonato del Mundo Multisport de este año, que marcó un punto de inflexión en la forma de organizar grandes eventos internacionales", afirmó.

"Pontevedra siempre ha demostrado su compromiso, dedicación y apoyo total a nuestra federación y a nuestros triatletas, y estamos seguros de que volverá a estar a la altura de este reto tan exigente. Desde la FETRI, trabajaremos codo con codo con el ayuntamiento y World Triathlon para garantizar que, una vez más, el nombre de Pontevedra y España brille en todo el mundo", concluyó.