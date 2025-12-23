Florentino Pérez felicita la Navidad a los madridistas: "Seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. - Europa Press/Contacto/Ruben Albarran

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha felicitado este martes la Navidad a los aficionados merengues con un reportaje en sus canales oficiales junto a los entrenadores y los capitanes de sus dos equipos séniors de fútbol y también con el técnico y los capitanes de su equipo sénior masculino de baloncesto.

"Queremos acompañaros en estas fiestas tan especiales y os transmitimos nuestros mejores deseos de felicidad para que podáis disfrutar esta Navidad con vuestras familias y con vuestros seres queridos. Son fechas también para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y que siempre permanecerán en nuestra memoria", afirmó.

"Es un momento de solidaridad en el que nos acercamos, más que nunca, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Desde la Fundación Real Madrid estamos presentes en más de 100 países atendiendo cada año a 400.000 personas, especialmente a los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social en cualquier rincón del mundo", comentó Pérez.

"Siempre tenemos muy presentes los valores del Real Madrid, que son esenciales para entender lo que representa nuestro club para millones de personas a las que nos une un sentimiento universal como es el madridismo. Estos valores nos permiten afrontar todo tipo de adversidades: el trabajo, el sacrificio, la superación permanente, el respeto, la humildad y la solidaridad", subrayó el máximo mandatario.

Luego dijo que "estos principios y la unión de todos" los aficionados han cuajado "una de las etapas más exitosas" de su historia. "Hemos compartido muchas alegrías y seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, trabajo, paz y solidaridad para todos", recalcó Pérez.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid masculino, resumió el mensaje: "Que se cumplan todos vuestros sueños". Igualmente habló Dani Carvajal: "Gracias a todos por vuestro apoyo. Os deseamos una feliz Navidad y un gran año". Y también se pronunció Fede Valverde: "Gracias por su pasión, nos hacen mucho más fuertes".

Por parte de la sección de baloncesto, el entrenador Sergio Scariolo deseó "mucha felicidad y todo lo mejor para 2026". Además, Sergio Llull auguró que "2026 será otro año de grandes metas" y Walter Tavares abogó por festejar estas fechas y soñando "juntos por un gran 2026".

En representación del equipo femenino, su técnico Pau Quesada expresó como objetivo "celebrar muchos éxitos". Por último, Misa Rodríguez deseó "lo mejor del mundo" para el año venidero y Teresa Abelleira se unió a esas palabras: "Que se cumplan todos vuestros deseos".