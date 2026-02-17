La flota oceánica de los Mini 6.50 se incorpora a 'La Larga' de la 22 Sandberg PalmaVela

La clase Mini compitiendo en la bahía de Palma - LAURA G. GUERRA

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 22 edición de la Sandberg PalmaVela anunció este martes la incorporación de la flota de los Mini 6.50 a 'La Larga', su prueba 'offshore' organizada por el Real Club Náutico de Palma y con el objetivo de reforzar "su carácter deportivo".

Según apuntan los organizadores de la regata, "la presencia de esta clase, reconocida por su espíritu transoceánico y su apuesta por la navegación en solitario y a dos, aporta una dimensión técnica y deportiva de primer nivel a la regata".

Diseñados para afrontar grandes travesías como la Mini Transat, los Mini 6.50 son auténticos laboratorios de innovación náutica, combinando altas prestaciones, estrategia meteorológica y resistencia física. 'La Larga', considerado uno de los recorridos 'offshore' de referencia en el Mediterráneo, "ofrece el escenario perfecto para que esta flota despliegue todo su potencial", indican desde la PalmaVela.

Así, con un trazado exigente, marcado por la táctica, la gestión de las condiciones cambiantes y la navegación nocturna, la prueba pondrá a prueba la pericia y determinación de las tripulaciones. "La integración de los Mini 6.50 subraya la apuesta de la Sandberg PalmaVela por ampliar horizontes y conectar la vela costera y la vela de altura en un mismo evento. Esta decisión no solo enriquece el nivel competitivo, sino que fortalece el posicionamiento internacional de la regata, atrayendo a regatistas y equipos especializados en el ámbito 'offshore'", recalcaron desde la organización.

"Con esta incorporación, la 22ª Sandberg PalmaVela reafirma su vocación de innovación, crecimiento y excelencia organizativa, ofreciendo un programa deportivo diverso que combina espectáculo, tecnología y pasión por el mar", sentenciaron.