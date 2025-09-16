La flota de La Solitaire du Figaro Paprec navega rumbo a Vigo en una jornada de transición

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La flota de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que partió el lunes desde la bahía de Morlaix (Francia), afronta este martes una segunda jornada de transición con los 34 regatistas en solitario navegando hacia Vigo (Pontevedra) con condiciones inestables y vientos más flojos de lo previsto, en un recorrido de 486 millas que marcará diferencias en la clasificación.

El viento ligero ha permitido descansar a los participantes en solitario a la espera del role que marcará el rumbo hacia el oeste. Por ahora, Alexis Thomas (Wings of the Ocean), situado en la parte más oriental de una flota que se extiende unas 12 millas, mantiene el liderato. Por detrás, Arno Biston (Article 1) ha optado por una ruta más central, mientras que Arthur Meurisse (Kiloutou) se mantiene en el extremo este.

La primera gran virada podría redefinir las posiciones, y la evolución de los partes determinará el día y la hora exacta en que la flota entrará por la boca norte de la ría de Vigo. El domingo 21, el puerto de la localidad pontevedresa vivirá a las 12.30 horas la salida de la segunda etapa.

Mientras la flota continúa su travesía por el Atlántico, Vigo ya se prepara para acoger la cita. El Puerto de Vigo trabaja en la adaptación de sus pantalanes para recibir a los monocascos Figaro 3, mientras que en el muelle de Portocultura y los Jardines del Cable se ultiman los preparativos para armar un village abierto al público que, durante cuatro días, se convertirá en el epicentro de la actividad social, deportiva y cultural en la ciudad.

"La llegada de los 34 equipos de la cita, amparada por la Autoridad Portuaria de Vigo y la Diputación de Pontevedra, supondrá un revulsivo social y turístico para la ciudad olívica. Además, permitirá a la ciudad volver a acoger grandes regatas oceánicas, veinte años después de la histórica salida de la Volvo Ocean Race.