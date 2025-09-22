La Fonteta acogerá la Copa del Rey de voleibol en 2026

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de la Fuente de San Luís, conocido como La Fonteta, será la sede de la 51ª edición de la Copa de SM el Rey de voleibol, que se celebrará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, y que se desplaza por primera vez hasta la Comunidad Valenciana, según anunció la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

"La Fonteta será la sede del denominado 'torneo del KO', organizado por la RFEVB, con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, junto con la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso. Este evento se convierte además en el primer gran acontecimiento deportivo de rango nacional que acogerá el recinto tras la inauguración del Roig Arena", explicó la RFEVB en un comunicado.

Los equipos que participarán serán los ocho mejores de la Superliga Masculina al acabar la primera vuelta. El equipo local, Conqueridor, que ya estuvo presente en las dos últimas ediciones del torneo, podría ejercer de anfitrión también en esta ocasión.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, destacó que están "muy contentos porque este evento se realice en Valencia". "Se esperan más de 4.000 asistentes y se clasificarán ocho equipos, esperando que el Conqueridor sea uno de ellos y podamos disfrutarlo en esta Copa del Rey", añadió la edil en el acto de presentación del torneo.

Por otro lado, el director general de Deportes, Luis Cervera, resaltó el valor estratégico de esta cita. "Acoger la Copa del Rey es una oportunidad que se puso en el camino y que hemos aprovechado entre todos. Es un evento extraordinario, que está creciendo como todo el voleibol en España", apuntó.

Además, el diputado de Deportes de la Diputación de Valencia, Pedro Cuesta, subrayó la dimensión del torneo. "Para nosotros es un orgullo. Turísticamente, también es muy importante para la ciudad y la provincia de Valencia. Estoy convencido de que tendremos a un equipo valenciano en esta final", remarcó.

Finalmente, el presidente del Conqueridor, Felipe Pascual, considera que Valencia "es una plaza imposible de evitar". "El reto es llenar La Fonteta y dar el mejor espectáculo a todos los valencianos y los muchos visitantes de fuera que llegarán a la ciudad", comentó.