Fran Garrigós: "El bronce olímpico vale más que veinte medallas en Europeos o Mundiales"

"Mi objetivo es estar en Los Ángeles 2028, pero tengo una edad y quiero pensar año a año", esgrimió el primer medallista español en Paris 2024

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El judoca Fran Garrigós, primer medallista español en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, afirmó que el bronce logrado en la capital francesa el pasado verano "vale más", por su repercusión, que veinte medallas conquistadas en Campeonatos de Europa o del Mundo, y que se plantea ir año a año en su objetivo de llegar a la próxima cita en Los Ángeles en 2028.

En una entrevista para el gabinete de prensa de los Premios Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo (Madrid), galardón que recogerá el campeón del mundo y triple campeón de Europa el próximo 19 de junio, admitió que el judo es un deporte poco mediático y que aquella medalla le ha dado "más visibilidad".

No obstante, para poder subir al podio olímpico Garrigós ha tenido que franquear un camino de obstáculos. "Sí que ha costado. Creo que cada vez va a costar mucho más en los Juegos, pero, por suerte, ha llegado. En Río era joven; en Tokio esperaba estar peleando por medallas, pero me agobié un poco con la presión", repasó.

Entonces, le asaltaron las dudas, pero su entrenador en el Judo Club Brunete, Joaquín Ruiz 'Quino', y el psicólogo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid Pablo del Río le devolvieron la ilusión para apartar la sombra de la retirada. "Me dije: 'Hay que intentar luchar hasta la última esperanza y, si no se consigue, me quedaré con que al final he dado todo para intentarlo", añadió.

APRENDER DE LOS "ERRORES"

A los cuatro años, los padres de Fran Garrigós le apuntaron a judo porque su hijo era muy inquieto y pensaron que las luchas en el tatami se lo devolverían más cansado a casa. "Y, desde el primer día, la verdad es que me gustó", apuntó el primer medallista olímpico español en judo desde el oro de Isabel Fernández en Sydney 2000.

"En Tokio me pudo un poco la presión después de ese Campeonato del Mundo en el fui campeón. Me daban como uno de los favoritos para lograr medalla en los Juegos. Hay que aprender de los errores y fuimos a París con la idea de olvidar que había fallado. El primer combate fue difícil, porque había perdido en los dos primeros en Río y Tokio, pero, a partir de ahí, empecé a sacar mi mejor versión", relató.

Garrigós reconoció que es ambicioso y que el bronce "no era el color de la medalla que quería", pero había que luchar por ella porque nunca se sabe si va a volver a unos Juegos. "Fue la primera medalla para España en París y siempre es la que más sale al principio. Y se sumó que llevábamos 24 años sin conseguir una en judo en los Juegos. Era más presión añadida. En París podríamos haber conseguido cinco medallas, pero solo fue una y cuatro quintos puestos, que hay que conseguirlos. Cada vez es más caro conseguir una medalla en judo en los Juegos", destacó.

2025: AÑO "DE TRANSICIÓN"

En el Europeo de este año en Montenegro volvió a perder otro bronce ("He hecho muchos quintos puestos", lamentó), pero justificó que este 2025 "es un poco de transición" para estar ya preparados para el que viene. "Voy a competir poco. Igual en octubre, después del Mundial, hago una competición más si me encuentro bien", señaló.

Sobre si se ve con fuerzas para revalidar el oro de 2023 en el Mundial de junio en Budapest, el Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la UAX admite que no se encuentra en su mejor forma porque "han sido muchos meses de parón desde los Juegos". "Pero seguiré entrenando para salir al tatami a dar el 100%", advirtió.

Mientras tanto, este sargento reservista del Ejército del Aire sigue recogiendo galardones: Silvestre del Año, Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid y el Espiga de Villanueva del Pardillo el 19 de junio, justo después del Mundial. "Estoy muy contento con este premio que reconoce esa temporada y esa medalla en los Juegos Olímpicos", celebró.

A Villanueva del Pardillo, Garrigós, cuya pareja es la también judoca Ana Pérez, no sabe si podrá llevar el bronce de París, pues la medalla estaba en mal estado y pidió a los organizadores que se la cambiaran. "¿Los Ángeles 2028? Mi objetivo es intentar estar, pero tengo una edad y quiero ir pensando año tras año. El día que no disfrute en el tatami compitiendo o entrenando será el momento de dejarlo, pero ahora mismo sí que tengo ganas de luchar y estar en Los Ángeles. Y, si llego, lucharé al máximo para conseguir esa medalla de oro", deseó este Maestro Nacional de Judo, 4º DAN y primer español que ascendió al podio en Paris 2024.