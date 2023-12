Francos: "El Gobierno de España ha hecho los deberes con Barcelona y Cataluña"

"Haremos todo lo posible para volver a organizar la próxima Copa América de vela, la tenemos muy bien encaminada", subrayó el presidente del CSD

"Comprendo la inquietud por perder el Gran Premio en Montmeló, pero, por primera vez, hay un proyecto alternativo de Madrid", advirtió



BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, afirmó este lunes que el Gobierno de España "ha hecho los deberes" con Barcelona y Cataluña, que hará "todo lo posible" para que la Ciudad Condal, sede en 2024, vuelva a acoger la siguiente edición de la America's Cup de vela y pidió una "implicación firme" para que el Camp Nou pueda albergar el Mundial de fútbol de 2030.

Durante la charla 'La importancia del Deporte en la reputación de España en el Mundo', en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Víctor Francos destacó el "imán" que debe representar Barcelona y Cataluña para albergar grandes eventos deportivos. "Nos encontramos en un momento de excelencia deportiva. Creo que estamos haciendo los deberes con Barcelona y con Cataluña. Para que vuelvan a posicionarse como organizadores de grandes eventos necesitamos el concurso de todos", indicó.

En este sentido, Víctor Francos recordó que el Gobierno de España saldará la Copa América de vela con una inversión a fondo perdido de 23 millones de euros. "El Gobierno de España hará todo lo posible para que Barcelona pueda organizar la siguiente. Barcelona y Cataluña no pueden dejar pasar este momento. Gane quien gane qué mejor sitio que repetir en Barcelona. Es un sitio fantástico y se han encontrado unas instituciones serias. La tenemos muy bien encaminada", manifestó.

Para el presidente del CSD que España pueda acoger el Mundial de fútbol en 2030 es una noticia que le llena "de orgullo", pero no se conforma con ella y desveló que están trabajando para que en Cataluña se dispute la Ryder Cup de 2031, el Mundial de atletismo en 2029 y el de Rugby entre 2031 y 2035.

"En el Mundial de fútbol he sido muy exigente. Necesitamos una implicación firme si queremos que Cataluña tenga un nombre en ese Mundial, y una de las referencias sean Barcelona y Cataluña", añadió Víctor Francos, para quien el deporte es "mucho más que la bufanda o asistir a un evento y mucho más que el fútbol".

"EL 'CASO NEGREIRA' ME PARECE GRAVE"

A Francos, que hace running en cinta por las mañanas antes de ir a su despacho del Consejo, le gustaría jugar al fútbol, pero se confesó "malísimo" y prefiere "los deportes de pala y raqueta". "Sí, soy del Real Madrid, pero me gusta el fútbol y sé reconocer lo que hacen el resto de equipos. No soy fanático. Me gusta pinchar a mis colaboradores culés", admitió.

Del 'caso Negreira', reiteró que le "parece fatal" que un club de fútbol como el FC Barcelona pague al 'número dos' de los árbitros. "Me parece grave, pero está en el terreno de la justicia. Estoy convencido de que no es demostrable que se ha pagado a ningún árbitro, pero no es ético hacerlo", señaló.

Sobre el 'Madridismo sociológico', dijo no saber muy bien qué es, aunque no cree que haya "ninguna corriente 'per se' que sea favorable a ningún club". "El Barça y el Madrid son los que menos se pueden quejar de según qué cosas", apuntó.

A su juicio, fue más complicado gestionar la crisis por la COVID-19 que el 'caso Rubiales' por la "sensación de estar dándolo todo durante 20 horas para que al día siguiente mueran 800 personas". "Están en planos diferentes que la desagradable actuación de Luis Rubiales. Yo no lo vi. Estaba con el ministro en el césped y a 60 metros y, en ningún momento, fuimos conscientes del beso. Me empiezo a dar cuenta de la situación llegando al aeropuerto. Allí recibo una primera llamada del ministro Iceta", explicó.

Entonces, el ya expresidente de la RFEF Luis Rubiales les dijo que se había montado "un poco de lío" por un beso. "No entendí nada hasta que vi las imágenes 14 horas después. El beso es inaceptable y el tocamiento, indecoroso. Además de que lo que pasó fue grave, la gestión posterior se hizo mal. La evaluación de los hechos con una disculpa sincera no habría sido la misma", analizó.

"¿MINISTERIO? TENEMOS UN INSTRUMENTO MUY POTENTE QUE ES EL CSD"

A la espera de la aprobación definitiva de la nueva Orden Ministerial para la celebración de los procesos electorales en las federaciones, entre ellas las de la presidencia de la RFEF en el primer trimestre de 2024, el Gobierno trabaja para que hacer un "sistema más transparente" y en el que "no quede la nebulosa de votos delegados".

A Francos le seduce la idea de un ministerio propio de Deportes, aunque recordó que se venía antes de depender de Cultura y ahora de Educación "de no existir en ninguno". "Dependíamos del ministerio de la Presidencia. El nombre no hace la cosa. Tenemos un instrumento muy potente en el que trabaja gente muy especializada que es el CSD", indicó.

Ante la perspectiva de los Juegos Olímpicos de París, se declaró "peligrosamente optimista". "Creo que sí ganaremos más medallas que en Barcelona'92. Alejandro Blanco me dijo que, por primera vez, tenía la convicción de que sacaremos más medallas que en Barcelona'92. Los deportistas olímpicos están en un momento dulce", destacó.

Además, para el secretario de estado para el Deporte en el deporte femenino se ha dado "un salto muy importante, buscado y trabajado, pero insospechado hace mucho tiempo". "Hace dos Juegos Olímpicos nadie hubiera dado un duro por que la selección femenina hubiera luchado por las medalllas. Y no solo es el fútbol, es Carolina Marín ...", argumentó.

F1: LA "ALTERNATIVA" DE MADRID

Asimismo, el presidente del CSD alertó a la Generalitat de que le ha salido un rival por albergar un gran premio de fórmula uno. "Hay una competencia sabida por la Generalitat y expresada por un proyecro en Madrid. El proyecto que presenta IFEMA, que es semiurbano, está compitiendo con Barcelona. Comprendo la inquietud de Cataluña de perder el gran premio de fórmula uno", advirtió.

Así puso el ejemplo entre Barcelona y Málaga cuando optaban por ser sede de la Copa América de vela. "No puedes elegir entre el padre y la madre. Por primera vez hay una alternativa a Barcelona. Yo me llamo Víctor Francos y no Stefano Domenicali y la fórmula uno es un negocio privado que vende sus derechos a quien ofrezca una mejor oferta, y no solo de carácter económico sino de comunicación, infraestructura ...", comentó.