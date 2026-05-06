La Fundación del Deporte Ilicitano y L'Aljub impulsarán el deporte inclusivo. - FUNDACIÓN DEL DEPORTE ILICITANO

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial L'Aljub y la Fundació de l'Esport Il·licità de la Comunitat Valenciana han firmado un convenio de colaboración para potenciar la práctica deportiva y la visibilidad de Elche como referente europeo en el marco de la designación de la ciudad como Capital Mediterránea del Deporte en 2026.

El acuerdo fue sellado en un acto en el centro comercial con la presencia de Daniel Párraga García, en representación de L'Aljub; Isabel Antón Valero, presidenta de la Fundació de l'Esport Il·licità; y parte del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche.

A través de este convenio, L'Aljub realiza una aportación económica que la Fundación destinará íntegramente al desarrollo de actividades de interés general, con un enfoque muy especial en el apoyo al deporte inclusivo.

En concreto, el centro comercial apoyará al equipo CBSR Elche, que tiene su sede en el vecino Pabellón Inclusivo Sara Marín y María Díez. "Esta colaboración busca favorecer un estilo de vida saludable y contribuir a un modelo de ciudad donde el deporte sea la base del desarrollo personal y social", señala la fundación en un comunicado.

Además de la aportación económica, L'Aljub asumirá un papel fundamental como socio estratégico para la promoción de la marca 'Elche 2026: Capital Mediterránea del Deporte'. El centro comercial utilizará sus soportes digitales, pantallas de gran formato, web y redes sociales, para realizar una difusión masiva de este hito institucional.

Como parte de este compromiso, integrará la identidad visual de 'Elche 2026' en la comunicación de sus propios eventos deportivos programados para este verano.

Este acuerdo está dentro del proyecto 'Destino 2030' de L'Aljub. Un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez con el objetivo número 3 'Salud y bienestar'.

"Con este patrocinio se quiere concienciar a las personas de la importancia del deporte para lograr una vida saludable. Al mismo tiempo se fomentan valores positivos como solidaridad, inclusión y diversidad", concluye la nota.